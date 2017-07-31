الصحة: إصابة 49 مواطنًا في 3 حوادث بسوهاج والسويس والجيزة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إصابة 49 مواطنًا في 3 حوادث سير بمحافظات سوهاج والسويس والجيزة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحادث الأول وقع إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة السويس الصحراوي، وأسفر عن إصابة 28 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام عن طريق 9 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم الإثنين، أن الحادث الثاني نتج عن تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي، أسفر عن إصابة 14 مواطنًا تم نقلهم إلى مستشفيي أطفيح والوسطى المركزي بمشاركة 7 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار إلى أن الحادث الأخير وقع نتيجة انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربي بمحافظة سوهاج، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام.

وأشار "مجاهد" إلى أن جميع المصابين تراوحت إصاباتهم بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد.