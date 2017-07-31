رئيس بعثة الحج: زيادة أصناف الوجبات الجافة وحافلات مكيفة و46 كجم الحد الأقصى لوزن حقائب الحجاج

القاهرة-(أ ش أ):أعلن اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بتنظيم حج القرعة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم بدء تفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة، اعتبارا من يوم 9 أغسطس المقبل الى المدينة المنورة، و13 أغسطس المقبل إلى مكة المكرمة، بينما سيغادر آخر فوج من الحجاج الى المدينة المنورة فى 21 أغسطس ، وآخر فوج الى مكة المكرمة يوم 25 أغسطس المقبل.وأوضح اللواء لطفى–فى أول حوار صحفي يجريه منذ توليه مهام منصبه، إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة لحجاج بيت الله الحرام، بما يمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر، منذ سفرهم الى الأراضي المقدسة، وحتى عودتهم سالمين غانمين الى أرض الوطن.وأضاف أن وزير الداخلية وجه بالإعداد المسبق الجيد لموسم الحج، سواء من حيث اختيار ضباط البعثة القائمين على خدمة الحجاج، والذى روعى عند اختيارهم أن يكون مشهودا لهم بالكفاءة، وضبط النفس، وحسن التصرف فى المواقف الطارئة، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للتجهيزات اللوجستية اللازمة خلال موسم الحج.وحول أوجه التطوير التى أدخلتها وزارة الداخلية على حج القرعة هذا العام، أعلن اللواء لطفى عن حزمة من الخدمات المميزة التى تقدمها بعثة حج القرعة لأول مرة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، مشيرا الى أنه تم هذا العام تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، سواء من حيث منظومة الاقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، أو من خلال تطوير منظومة النقل الى المشاعر المقدسة، أو بين المدن السعودية، وكذلك الرعاية الطبية المقدمة للحجاج، بالإضافة الى تطوير منظومة التغذية؛ لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر.وأكد اللواء لطفى أن بعثة حج القرعة نجحت هذا العام فى حجز أماكن إقامة مميزة لحجاج بيت الله الحرام بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير والمتواصل فى الأسعار، بسبب قرار المملكة العربية السعودية بإعادة حصص حجاج الدول الى أصلها بعد انتهاء أعمال التوسعات، وهو ما أدى الى زيادة الطلب على الفنادق عن المعروض منها، بعد إزالة عشرات الفنادق من المنطقة المحيطة بالحرم، وهو ما أدى بدوره الى ظهور أزمة طاحنة فى توفير مساكن للحجاج بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وهو دفع بعثات العديد من الدول الى الخروج من المنطقة المركزية الى منطقتي العزيزية ومحبس الجن، وهو ما يمثل مشقة وصعوبة على الحجاج فى أداء الصلوات الخمس داخل الحرم المكي الشريف.وأضاف أن البعثة نجحت فى حجز 24 فندقا مميزا ومصنفا لإقامة الحجاج بمكة المكرمة، معظمهم فى شوارع إبراهيم الخليل، وأجياد السد، والهجرة، وغزة، وهى الشوارع الرئيسية المحيطة بالحرم المكى الشريف، مشيرا الى أن جميع الفنادق التى تم حجزها فاخرة ومصنفة، إضافة الى تخصيص حافلات مكيفة لنقل الحجاج من الفنادق الأبعد نسبيا عن الحرم الى الحرم والعكس، على مدار ال24 ساعة، وتعيين الخدمات اللازمة عليها لضمان عدم استخدامها من قبل الحجاج الآخرين، وهو ما سيتيح لحاج القرعة آداء الصلوات الخمس داخل الحرم المكى الشريف.وأشار الى أنه بالنسبة للمدينة المنورة، فإن بعثة حج القرعة نجحت هذا العام فى حجز جميع فنادق الحجاج بالمنطقتين الشمالية والجنوبية المطلتين على المسجد النبوى الشريف؛ حيث يقع أبعد فندق مسافة لا تزيد عن 150 مترا من المسجد النبوى الشريف.زيادة أصناف الوجبات الجافة الثلاث لحجاج القرعةوحول أوجه التطوير فى منظومة الخدمة الغذائية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، إنه لأول مرة هذا العام سيتم زيادة أصناف المواد الغذائية التى تتكون منها الوجبات الجافة الثلاث التى يتم توزيعها على الحجاج، بما يضمن احتوائها على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الحاج خلال تأديته للمناسك.وأشار الى أنه سيتم تسليم وجبة جافة للحاج و5 زجاجات مياه معدنية من أفخر الأنواع بمجرد وصوله الى فندقه بالمدينة المنورة، وأخرى عند وصوله الى مكة المكرمة، بالإضافة الى أخرى لاستخدامها فى طعام الافطار بمنطقة المشاعر المقدسة، فضلا عن كرتونة بها 30 زجاجة مياه من ذات النوع الفاخر، تصرف للحاج بمجرد وصوله الى فندق إقامته بمكة المكرمة.وأوضح اللواء لطفى أن الوجبات الجافة تم اختيار أنواعها بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية؛ لضمان إحتوائها على كافة العناصر الغذائية اللازمة للحاج؛ حيث تتكون من فول مدمس، وجبنة بيضاء، وجبنة مثلثات، وتونة، ومربى، وعسل نحل، وتمر سكرى، وعبوة خبز "توست"، وعصير، وبسكويت مملح، ومقرمشات، وعبوة أناناس، وعبوة شاى وسكر مغلفة، بالإضافة إلى أطباق وملاعق وأكواب بلاستيكية.وأضاف أنه سيتم كذلك مثل كل عام تقديم 7 وجبات ساخنة لحجاج القرعة يوميا خلال يوم عرفات وأيام التشريق الثلاثة بمشعر منى كغذاء وعشاء، مشيرا إلى أن الوجبات السبع تحتوى على كافة العناصر الغذائية اللازمة للحجاج من نشويات "أرز أو مكرونة"، وبروتينات "أسماك وجمبرى ودواجن ولحوم"، وخضروات وفواكه طازجة.زيادة التكييفات والمراوح لمواجهة حرارة الطقسوفيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى، قال اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، إن بعثة القرعة حرصت مثل كل عام على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج فى منطقة المشاعر المقدسة، مشيرا الى أن البعثة نجحت فى الحصول على موقع متميز لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، يتوسطه موقف للحافلات لسهولة النفرة الى المزلدفة.وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة هذا العام، فقد تم تزويد مخيمات الحجاج بمشعرى عرفات ومنى بكمية كبيرة من المراوح، بالإضافة الى أجهزة التكييف ذات القدرات العالية التى تم التعاقد عليها؛ لمواجهة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة خلال موسم الحج.وأضاف اللواء لطفى أنه سيتم مثل الأعوام الماضية تجهيز مخيمات الحجيج بمشعر عرفات بالمنامات (صوفا بيد) داخل الخيام الألمانى المكيفة التى تم التعاقد عليها، والتى لا تتأثر بأشعة الشمس، وبالتالى لا تمتص الحرارة، بالإضافة الى توفير عدد كاف من المقاعد البلاستيكية، والطاولات، والمظلات خارج كل مجموعة من الخيام فى عرفات، ليستخدمها الحجاج على مدار اليوم، بدلا من الجلوس داخل المخيم طوال الوقت، بالإضافة الى توفير ثلاجات مفتوحة على مدار ال24 ساعة تحتوى على كميات هائلة من العصائر المجانية للحجاج، لمساعدتهم على تحمل الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة خلال موسم الحج هذا العام؛ وذلك فضلا عن المشروبات الساخنة المجانية التى ستقدم للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة على مدى الأربع وعشرين ساعة.أما بالنسبة لمشعر منى، فقال اللواء لطفى، إن بعثة حج القرعة تعاقدت هذا العام أيضا على مخيمات ألمانى مكيفة بنظام (الجيبسون بورد)، وهو الخاص بانشاء فواصل جدارية بين المخيمات بدلا من الفواصل القماش، وهو ما يتيح انشاء ممرات مريحة للحجاج بين الخيام، بالإضافة الى فرش الخيام أيضا بالمنامات (الصوفا بيد)، والتى يستخدمها الحاج كسرير أو كمقعد وفقا لحاجته.حافلات مكيفة موديل 2017وفيما يتعلق بمنظومة نقل الحجاج خلال آداء المناسك، قال اللواء عمر لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، إن أوجه التطوير التى وجه بها اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، لم تغفل منظومة نقل حجاج بعثة القرعة بالأراضى المقدسة، سواء بين المدن السعودية، أو خلال تصعيد الحجاج الى مشعرى عرفات ومنى.وأوضح أنه بمجرد وصول الحجاج الى الأراضى المقدسة، تقوم الحافلات المخصصة من قبل السلطات السعودية بنقلهم من المطار الى مقار اقامتهم، سواء فى المدينة المنورة، أو فى مكة المكرمة، مشيرا الى أن بعثة القرعة تتولى مسئولية نقل الحجاج ما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، وكذلك تصعيدهم الى منطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى، وإعادتهم الى مقار اقامتهم بمكة المكرمة مرة أخرى.وأشار اللواء لطفى الى أنه تم هذا العام التعاقد مع أكبر 3 شركات لتصعيد الحجاج الى منطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى فى رد واحد، من خلال حافلات مكيفة مزودة بدورات مياه، وكذلك جهاز تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس"، مشيرا الى وجود مندوب من كل شركة نقل بغرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة؛ لمتابعة خطوط سير الحافلات أثناء تصعيدها لحجاج بيت الله الحرام الى عرفات الله، والنفرة الى المزلدفة، وصولا الى مخيماتهم بمشعر منى، من خلال أجهزة تحديد المواقع الجغرافية؛ لضمان التزام سائقى الحافلات بخطوط السير من جانب، وإرشادهم فى حالة خروجهم عن حدود السير المقررة من جانب آخر، لافتا فى الوقت نفسه الى أن سائقى تلك الحافلات من العمالة الدائمة بالمملكة، وليست الموسمية، مما يضمن المامهم بالطرق وخطوط السير.وأضاف أنه تم كذلك التعاقد مع شركة من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية السعودية؛ لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، لنقل الحجاج فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، بالإضافة الى الاتفاق للعام الثانى على التوالى مع شركة لشحن حقائب الحجاج من مقار تسكينهم الى المطارات، سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، تيسيرا على الحجاج.29 عيادة بمكة والمدينة المنورةوحول الاستعدادات الطبية لخدمة الحجاج، قال اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة؛ لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللائقة للحجاج، مشيرا الى أن بعثة حج القرعة ستقوم لأول مرة هذا العام بتوفير 24 عيادة بفنادق الحجاج بمكة المكرمة، و5 عيادات بالمدينة المنورة، بينما تقوم وزارة الصحة بتجهيزها بالأجهزة الطبية والأدوية المطلوبة.وأضاف أنه تم سيتم توفير فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهز بسيارة إسعاف لمصاحبة البعثة، وتقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن فى مناطق سكنهم، سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، وكذلك التنسيق مع أطباء وزارة الصحة لتنظيم جلسات الغسيل الكلوى، وجلسات الكيماوى، للمرضى المحتاجين خلال آداء المناسك.وفيما يتعلق بمنظومة الوعظ الدينى للحجاج، أكد اللواء لطفى أنه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف لايفاد 30 واعظا، تم اختيارهم من قبل وزارة الأوقاف لمرافقة الحجاج خلال آدائهم لمناسك الحج، بواقع واعظ لكل فندق من فنادق الحجاج للاجابة عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم الدينية على مدى ال24 ساعة، بالإضافة الى قيامهم بتنظيم ندوة دينية يومية للرجال، وأخرى للنساء عقب صلاة العشاء، فضلا عن قيام وزارة الطيران بتوزيع مطويات على الحجاج أثناء تواجدهم بالمطارات، تحتوى على برنامج رحلة الحج كاملا، بما فيها كيفية تأدية المناسك؛ لتأهيل الحاج نفسيا ومعنويا على آداء المناسك منذ لحظة سفره وحتى عودته بسلامة الله تعالى الى أرض الوطن.46 كجم الحد الأقصى لوزن حقائب الحجاجوأكد اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، أن رحلة الحاج هذا العام ستكون لمدة 30 يوما، لافتا الى أنه سيتم مثل كل عام تطبيق رحلة المسار الواحد فى إطار التيسير على الحجاج؛ حيث سيسافر نصف الحجاج إلى مطار المدينة المنورة، ويعودون بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن عبر مطار جدة، فيما يسافر النصف الآخر إلى مطار جدة على أن تكون عودتهم للبلاد عبر ميناء المدينة المنورة.وأضاف أنه تم تخصيص مكتب بمطار المدينة المنورة لاستقبال الحجاج، بالإضافة الى المكتب الموجود بالفعل بمطار جدة، لتذليل كافة العقبات التى قد تواجه حجاج القرعة، سواء عند وصولهم الى الأراضى المقدسة، أو عند عودتهم بسلامة الله الى أرض الوطن عقب انتهائهم من آداء المناسك.وناشد اللواء لطفى كل حاج بالتأكد من تواجد أمتعته وحقائبه على ظهر الحافلة التى يستقلها، وكذلك ألا يزيد وزن حقائبه خلال السفر بالمطارات عن 46 كيلو جراما، بواقع حقيبتين كل حقيبة لا تزيد عن 23 كيلو جراما، بالإضافة الى حقيبة أخرى صغير لا تزيد عن 5 كيلو جرامات يصطحبها معه الحاج على الطائرة؛ وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها من المنظمة الدولية للطيران المدنى (ايكاو).وأشار إلى أنه سيتم تسليم جوازات وتذاكر السفر الى الحجاج بأقسام الشرطة فى مواعيد سيتم اعلانها لاحقا، وكذلك ملابس الإحرام المهداه من وزارة الداخلية الى الحجاج، سواء الاحرام الى الرجال مطبوعا عليه علم مصر، أو الجلباب الأبيض المطرز وغطاء الرأس (الطرحة) المطبوع عليه علم مصر الى النساء.وأكد أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وجه باختيار أكفأ الضباط وأكثرهم خبرة لمرافقة حجاج بيت الله الحرام خلال آدائهم لمناسك الحج؛ وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن، وضمان تأديتهم للمناسك فى سهولة ويسر، مشيرا الى أنه تم تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، تنظيم دورة تدريبية لضباط البعثة قبل سفرهم، لتبصيرهم بالمهام والواجبات المنوط بهم القيام بها خلال موسم الحج، ومناقشة أبرز السلبيات التى تم رصدها خلال مواسم الحج السابقة وكيفية علاجها وتلافيها، مشيرا فى الوقت نفسه الى أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن، لعقد لقاء جماعى مع الحجاج قبل سفرهم، بحضور أحد قيادات المديرية، وممثل عن مديرية الأوقاف بالمحافظة؛ لتوعية الحجاج بالارشادات التنظيمية والقانونية التى تجنبهم المخاطر الأمنية أو المسائلة القانونية، بالإضافة الى اعلامهم بالإرشادات الدينية الخاصة بتأدية المناسك.وأشاد اللواء لطفى بالتسهيلات التى قدمتها السلطات السعودية للحجاج المصريين هذا العام، مؤكدا أن السلطات السعودية كعادتها دائما، لم تدخر جهدا لخدمة ضيوف الرحمن.وناشد اللواء لطفى ..حجاج بيت الله الحرام بارتداء كارت البيانات، واسورة المعصم منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلامة الله تعالى الى أرض الوطن، وعدم اصطحاب الحجاج لأى أشخاص داخل مخيماتهم بعرفات ومنى، لمحدودية المكان وعدم وجود فراغات، مما سيؤثر السلب على اتاحة أماكن لباقى الحجاج، بالإضافة الى عدم حملهم لأى أمتعة كبيرة أثناء الاقامة بمنطقة المشاعر المقدسة، لشغلها مساحة من المخيمات، والتأثير على المساحة المخصصة لكل حاج.كما ناشد الحجيج بعدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظرا لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له فى كل حافلة، إضافة الى تخليهم عن التصرفات والسلوكيات التى لا تتناسب مع قدسية الأماكن الشريفة، والذى قد تسيىء للحجاج المصريين، وتخضع مرتكبها الى المسائلة القانونية، فضلا عن حرص كل حاج على الاحتفاظ بصورة ضوئية من جواز سفره لاستخدامها فى شراء خط محمول سعودى عند الحاجة، والاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنبا لفقدانها.ووجه اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية رسالة الى حجاج بيت الله الحرام قائلا : " أناشد جميع ضيوف الرحمن، الالتزام بتعليمات بعثة الحج، التى هى جميعها فى صالحهم، لأنها تضمن راحتهم وسلامتهم، وتمكنهم إن شاء الله تعالى من آداء المناسك فى سهولة ويسر، وعلى الحجاج عدم الانشغال عن آداء الفريضة، والتركيز فقط على آداء المناسك".