رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: تشكيل لجان إقليمية لمنظمات المجتمع المدني بالمحافظات

كتبت- هاجر حسني:

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس اللجنة العُليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، إن المادة (218) من الدستور ألزمت الدولة بوضع إستراتيجية لمكافحة الفساد، فضلًا عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وأضاف "عبد القوي"، خلال كلمته في مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، والذي عقدته الجمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين، أن الهدف العاشر من الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد يتمثل في دور المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن أول نشاط للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، تشكيل لجان إقليمية من منظمات المجتمع المدني في كل محافظة.

ولفت طلعت عبد القوي، إلى أن اللجنة تستهدف رفع أداء أجهزة المؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات للمواطنين، حتى ترتقي بالمواطنين وتستطيع تقديم توعية بخطورة الفساد، مضيفًا أن هيئة الرقابة الإدارية لديها منهجًا تدريبياً لمكافحة الفساد، وهناك إقبال كبير من المحافظات على تلقي هذه الدورات.

وتابع: "سيتم العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات لتوفيق الأوضاع، وسيكون هناك لجنة لاستقبال الاستفسارات حول توفيق أوضاع الكيانات الأهلية".