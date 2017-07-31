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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في الهند إلى 230 شخصا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في الهند إلى 230 شخصا

02:47 م الإثنين 31 يوليو 2017

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في الهند إلى 230 شخصا

صورة ارشيفية

نيودلهي - (د ب أ):
ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية، اليوم الاثنين، أن حصيلة قتلى الفيضانات الناتجة عن الرياح الموسمية، والتي وقعت في ولايتي جوجارات وراجاستان غربي الهند، قد ارتفعت إلى 230 شخصا بعد انتشال المزيد من الجثث من مناطق غمرتها المياه.

وقد قفزت حصيلة القتلى في جوجارات وحدها، من 142 شخصا في مطلع الاسبوع إلى 213 شخصا اليوم الاثنين، بحسب ما ذكره مسؤول في غرفة مراقبة إدارة الكوارث بمدينة أحمد آباد الرئيسية.

فيما أفادت تقارير إعلامية محلية بمقتل 17 شخصا آخرين في ولاية راجاستان المجاورة خلال الايام القليلة الماضية.

وقال المسؤول عبر الهاتف إن "عدد القتلى ارتفع بصورة كبيرة في ولاية جوجارات، حيث تم العثور على عدد من الجثث مع تراجع مياه الفيضانات، ووصول عمال الانقاذ إلى المناطق النائية. ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى".

ومازالت المياه تغمر العديد من القرى في منطقة باناسكانثا، الاكثر تضررا في جوجارات، حيث أفادت تقارير بوجود 61 حالة وفاة.

وقد قامت الاجهزة الحكومية وفريق إدارة الكوارث بإنقاذ 18 ألف و700 شخص، بالاضافة إلى إجلاء نحو 113 ألف شخص من منطقة منخفضة إلى أماكن أكثر أمنا.

وعادة ما يشهد موسم الرياح الموسمية في الهند، والذي يحل في الفترة بين يونيو وسبتمبر، سقوط أمطار غزيرة مفيدة في مجال الزراعة، ولكن من الممكن أن تتسبب أيضا في دمار هائل.

وبشكل عام، لقى أكثر من 650 شخصا حتفهم في الفيضانات والحوادث المتعلقة بالامطار بأنحاء الهند منذ بداية موسم الرياح الموسمية في مطلع يونيو الماضي.

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