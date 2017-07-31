البرلمان العربي يثمن استضافة السعودية أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية

كتبت – إيمان محمود

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية خلال موسم الحج لهذا العام.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المكرمة تأتي تأكيدًا لدعم خادم الحرمين الشريفين للجهود التي يُبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب، وتقديراً لأسر الشهداء الذين ضحوا أبناءهم بأنفسهم دفاعًا عن الوطن والتصدي للجماعات الإرهابية التي تهدف إلى ضرب وحدة المجتمع المصري وزعزعة أمنه واستقراره.

وقال السلمي أن البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود الدول العربية في مكافحة الإرهاب والقضاء على هذه الجماعات التي تنفذ أجندات خارجية، الهدف منها إضعاف سلطة الدول الوطنية وتفتيت المجتمعات العربية وضرب وحدتها الوطنية.

وأشاد بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ودعمها الدول العربية والإسلامية التي تتعرض لأعمال إرهابية، مثمنًا على وجه الخصوص إنشاءها للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، الذي انضم إليه حتى الآن واحد وأربعون دولة عربية وإسلامية، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال".

كان الملك سلمان أمر، اليوم الاثنين، باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج هذا العام.

وبحسب بيان للسفارة السعودية في مصر، فإن هذا القرار يأتي تكريما وتقديرًا منه لأسر الشهداء الذين ضحى أبناءهم بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم.