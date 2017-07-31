الحبس الاحتياطي ودرجات الاستئناف وتقليل الأحكام الغيابية.. أبرز تعديلات «الإجراءات الجنائية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب 3 جلسات استماع حول قانون الإجراءات الجنائية أيام 2، و8، و9 أغسطس المقبل بقاعة مجلس الشورى.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات الثلاث مع القضاة وأساتذة الجامعات والمحامين على مدى الأيام القادمة.

شاهد أيضا

يأتي على رأس المواد التي من المقرر أن يشملها القانون وجود ضمانات حقيقية خاصة بالحبس الاحتياطي وأن يكون الاستئناف على درجتين، فضلا عن التقليل من الأحكام الغيابية وضمان محاكمة عادلة لجميع المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة نحو 310 مواد ما بين مواد جديدة وتعديل مواد بالقانون الحالى، وتواصل الجلسات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ليكون مشروع القانون جاهزا للعرض على الجلسة العامة بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس، الذى سيبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.