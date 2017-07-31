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اختفاء شاب في ظروف غامضة بالقليوبية.. وأسرته تستنجد بوزير الداخلية

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اختفاء شاب في ظروف غامضة بالقليوبية.. وأسرته تستنجد بوزير الداخلية اختفاء شاب في ظروف غامضة بالقليوبية.. وأسرته تستنجد بوزير الداخلية

التحرير

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سادت حالة من الغضب والقلق بين أفراد عائلة "الشحات" بكفر تصفا التابعة لكفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب اختفاء نجلهم السيد عبد الرازق السيد والذي يبلغ من العمر 35 عاما، منذ ليلة أمس في ظروف غامضة.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الشاب المختفى: إن "الرواية المتداولة بين أهالي القرية تشير إلى أن الشاب كان فى زيارة  لدى المحامي الذى يتابع القضية التى تم رفعها ضد أحد الأشخاص لقيامه بهدم منزل أسرته بلودر، وأثناء عودته من مدينة كفر شكر كان مراقبًا من ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية واختفى بعدها ولم يُستدل على مكانه حتى هذه اللحظة".

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وطالبت أسرة الشاب المختفي، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية بسرعة الكشف عن أسباب اختفاء نجلهم سواء كان مختطفا أو محتجزًا بأحد الأماكن وإعادته لأسرته، حيث قاموا بتحرير محضر رقم 3164 إداري كفر شكر.

 

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التحرير

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