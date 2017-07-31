«التغذية المدرسية».. تاريخ من الاتهامات في وقائع «تسمم التلاميذ»

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قالت راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الوزارة تسعى لتحسين التغذية المدرسية، من خلال دعم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لفريق العمل الحالى لتحسين الوجبات والتأكد من سلامتها بنسبة 100%.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المعهد القومى للتغذية لبحث مواصفات التغذية المدرسية التى تساعد الطلاب فى مرحلة الطفولة على الاستيعاب والتركيز من خلال مكونات بسكويت وفطائر وزارة الزراعة، وأضافت أن الوزارة تقوم باتخاذ كل الإجراءات المعنية بضمان جودة التغذية المدرسية، من خلال فحص المصانع وإشراك مجلس الأمناء فى الرقابة والإشراف على التغذية كل فى مدرسته، وبحلول شهر أكتوبر ستكون الوجبة المدرسية سليمة بنسبة 100%.

يأتى ذلك بينما كانت الوزارة قد وقفت صرف التغذية قبل انتهاء العام الدراسى الماضى بأشهر قلائل، بعد كثرة وقائع التسمم بين الطلبة، واتهام التغذية المدرسية فى كل واقعة، وفى هذا التقرير تستعرض «التحرير» أبرز وقائع التسمم الذى تعرض إليه الطلاب.

ففى يوم 28 من شهر فبراير الماضى، أصيب 30 تلميذًا وتلميذة بمدرسة العباسة الكبيرة بأبو حماد فى محافظة الشرقية فى بادئ الأمر، بأعراض تسمم نقلوا على أثرها إلى مستشفى أبو حماد المركزى، ولم تحدد الأجهزة الأمنية التى تلقت البلاغ أسباب الإصابة، ليرتفع عدد المصابين بعد مضى نصف ساعة إلى 45 تلميذًا وتلميذة، ودفعت مديرية الصحة بعدد من الأطباء لسحب عينات من قىء المصابين وتحليلها لبيان أسباب الإصابة، وأعلن مسئولو التربية والتعليم والصحة أن التلاميذ أصيبوا بالإيحاء، بينما أرجع الأهالى السبب وراء إصابتهم إلى تناول التغذية المدرسية والبسكويت الذى يتم توزيعه عليهم فى المدرسة.

وفى أوائل مارس الماضى، أصيب 179 تلميذًا وتلميذة من مدرستى نجع العقولة والشيخ شبيكة الابتدائيتين، التابعتين للإدارة التعليمية بملوى فى محافظة المنيا، بحالات تسمم، حيث تم نقلهم إلى مستشفى ملوى العام، وتبين أنهم يعانون أعراض ارتفاع فى درجة الحرارة والإسهال والقيء، بعد تناولهم التغذية المدرسية التى تضمنت فطيرة، وتم سحب العينات اللازمة من الوجبة للتأكد من سلامتها، بعدما أكدت التحريات الأولية وقت الحادث أن السبب وراء تسمم التلاميذ هو تناول وجبات التغذية المدرسية.



وفى مارس الماضى، أصيبت 3 تلميذات بمدرسة السلطان حسن الابتدائية بمركز أبو كبير فى محافظة الشرقية بأعراض تسمم بعد تناولهن الوجبة المدرسية، وتم نقلهن إلى مستشفى أبو كبير المركزى، وتبين من التحقيقات التى أجرتها الأجهزة الأمنية أن 3 طالبات الأولى فى الصف الخامس الابتدائى والثانية فى الصف الثانى الابتدائى والثالثة فى الصف الأول الابتدائى أصبن بأعراض تسمم، حيث قررن تناولهن الوجبة المدرسية وهى عبارة عن بسكويت بعجوة قبل الشعور بأعراض الإصابة، إلا أن مسئولى التعليم والصحة أكدوا أنهن لم يتعرضن لتسمم ولكنهن تعرضن لمغص وآلام بالمعدة، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم وقتها أنه تم صرف الوجبة لـ420 من تلاميذ المدرسة ولم ترد أية إصابات فى جانبهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3216، إدارى مركز شرطة أبو كبير لسنة 2017.

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كما أصيب أيضا في مارس الماضي، 45 تلميذًا وتلميذة بمدرسة الشهيد محمد عبد الجواد الابتدائية بمركز طما فى محافظة سوهاج بحالة تسمم، عقب تناولهم وجبتهم المدرسية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، بعدما تبين إصابتهم بحالات قيء وإسهال وإعياء وألم فى البطن، واتهم المصابون فيما بعد الوجبة المدرسية التى تضمنت قطعة حلاوة طحينية وقطعتى جبن مثلثات.

وفى منتصف شهر مارس الماضى، أصيب أكثر من 300 تلميذ وتلميذة بمجمع مدارس قرية الصوامعة شرق بمركز أخميم فى محافظة سوهاج، بحالة تسمم جماعى عقب تناولهم وجبات التغذية المدرسية، حيث تبين إصابة التلاميذ بحالة من الإعياء وقيء واشتباه تسمم غذائى، نُقلوا على أثرها إلى مستشفيات أخميم وساقلته المركزية وسوهاج العام وسوهاج الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، وأجمع المصابون على إصابتهم بتلك الحالة بعد تناول التغذية المدرسية التى تضمنت قطعة حلاوة طحينية وقطعتى جبن مثلثات ورغيفين، وتجمهر العشرات من أولياء الأمور للمطالبة بمحاسبة المسئولين، بينما انتقل محافظ سوهاج وبرفقته القيادات الأمنية إلى مستشفى أخميم المركزى للاطمئنان على المصابين وتهدئة أولياء الأمور الغاضبين.

لم تكن محافظة البحر الأحمر بمنأى عن تلك الأزمة، حيث أصيب 19 تلميذًا فى مدرسة ابتدائية بمدينة رأس غارب، بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبات فاسدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج اللازم، بينما أعلن مسئولو المحافظة أنه تم تشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية لسحب عينات من اتلاميذ وإرسالها إلى المعامل لفحصها وتحليلها، فضلا عن سحب عينات من التغذية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

من ناحية أخرى، قال أحد مسئولى التغذية إن المديريات التعليمية تتعاقد مع الشركات التى تقوم بتوريد البسكويت عن طريق مناديب من الشركة، ويودع فى مخزن عمومى تابع للمحافظة، تحت الإشراف المباشر لمديريتى الصحة والتموين، وتجرى عملية سحب عينات من البسكويت بمعرفة التموين والصحة للتأكد من سلامتها، وفى حالة ثبوت صلاحيتها يتم توزيعها على الطلبة، أما فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها فتقوم مديريتا التموين والصحة بتحرير محضر بذلك والامتناع عن توزيعه على طلبة المدارس.