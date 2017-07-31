دكتوراه ترصد دور الصحافة الإلكترونية في تشكيل الوعي بقضايا الفساد

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ناقشت كلية الاعلام بجامعة القاهرة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث الأردني محمد زيد عبيدات، بعنوان "العلاقة بين الاعتماد على الصحافة الإلكترونية الأردنية ومستوى المعرفة بقضايا الفساد لدى الجمهور الأردني واتجاهاته نحوها".

أشرف على الرسالة، الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال ووكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وناقشها الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة أماني عمر الحسيني وكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ومنحت لجنة المناقشة الباحث محمد زيد عبيدات درجة الدكتوراه في الإعلام من قسم الصحافة بتقدير مرتبة الشرف الأولی.

عنيت الدراسة، التي تعد أول رسالة دكتوراه عن الفساد في الأردن، برصد وتحليل دور الصحافة الإلكترونية في رفع مستوى المعرفة بقضايا الفساد لدى الجمهور الأردني واتجاهاته نحوها.

وسعت الدراسة إلى رصد واستكشاف وتحليل مواقف الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية تجاه عدد من قضايا الفساد المعروفة، بالإضافة إلى محتلف صور الفساد وأشكاله، فضلًا عن قياس ورصد مدى تأثر المواطن الأردني بتناول ومعالجة هذه المواقع الإلكترونية للقضايا المتعلقة بالفساد، وتأثير هذه المعالجة الإخبارية في تشكيل وعي الرأي العام الأردني واتجاهاته.

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قام الباحث باستطلاع مضمون الصحافة والمواقع الإلكترونية الأردنية في عام 2016 للصحف والمواقع الإلكترونية الآتية: (موقع صحيفة "الرأي" الإلكتروني/ موقع صحيفة "السبيل" الإلكتروني/ موقع "عمون" الإلكتروني). كما تم اختيار عينة عشوائية مكونة من (500) مبحوث من العاملين في القطاعين العام والخاص في كل محافظات الأردن، وتم اختيار العينة بهذا الأسلوب، مراعاة لعدة متغيرات يجب توافرها لتحقيق فروض الدراسة المرتبطة بنظرية فجوة المعرفة، والمسؤولية الاجتماعية.

دعت رسالة الدكتوراه في توصياتها إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات في هذا المجال للبحث عن مواطن الضعف وأوجه القصور في معالجة الصحف لقضايا الفساد، للتعرف على أسباب هذا الضعف ومن ثم معالجتها، بحيث تكون الصحافة رافدًا وداعمًا للجهود المبذولة على صعيد مكافحة الفساد.

كما أوصت بالحرص على دعم وتعزيز الصحافة في تغطيتها قضايا الفساد من خلال قوانين الإعلام والنشر وتعزيز الحريات العامة وتشجيع الصحفيين على إجراء الدراسات والتحقيقات الاستقصائية، لتغطية ومتابعة قضايا الفساد وعدم الاكتفاء بالنقل، إضافة إلى تدريب صحفيين متخصصين في مثل هذه الأنماط بهدف بناء وتطوير قدراتهم لمكافحة الفساد وتغطية القضايا الأخرى المتعلقة به.

واقترح محمد زيد عبيدات في رسالته تقديم برامج إعلامية يومية أو أسبوعية يتم من خلالها تقديم بعض المفاهيم والمعلومات المتعلقة بالفساد وأشكاله وأخطاره بأسلوب شيق ومبسط، يستطيع من خلاله المستمع أو المشاهد أن يكتسب قدرًا معقولًا من المعرفة حول ظاهرة الفساد، والابتعاد قدر الإمكان عن البرامج التقليدية التي تتسم بالمحاباة للرأي الرسمي ومحاولة تقديم صورة مخالفة للواقع، مما يؤدي إلى عزوف الناس عن تلك البرامج.

اتسمت فصول الرسالة بالشمول والدقة، وتطرقت إلى قضايا الفساد الشهيرة ومظاهرها في الأردن وكيفية معالجة الصحف والمواقع الإلكترونية لها، وكيفية تفاعل الجمهور مع هذه التغطيات الإلكترونية.