وزيرة الدفاع الألمانية عن سقوط مروحية في مالي: أسوأ لحظة في تاريخي الوزاري

برلين - (د ب أ):

اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، حادث سقوط مروحية ألمانية في مالي الذي أودى بحياة جنديين ألمانيين بأنه أسوأ لحظة في تاريخها الوزاري.

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين: "كانت هذه أسوأ لحظة بالنسبة لي، ليس فقط كوزيرة دفاع، بل أيضا خلال كامل الفترة التي شغلت فيها مناصب وزارية على مدار الأربعة عشر عاما الماضية... الإنسان يشعر في مثل هذه اللحظة بوطأة المسؤولية وبالحزن العميق الذي يخيم على الجيش الألماني الآن".

وفي الوقت نفسه، أكدت الوزيرة أن مهمة حفظ السلام في مالي "من أهم مهام، إذا لم تكن أهم" مهمة للأمم المتحدة حاليا، وقالت: "الأمر يتعلق باستقرار منطقة الساحل بأكملها".

وحضرت فون دير لاين أمس الأحد في مالي مراسم تأبين الجنديين الألمانيين اللذين لقيا حتفهما إثر تحطم مروحية هجومية من طراز" تايجر" تابعة للجيش الألماني هناك. ولم يعرف بعد سبب الحادث,

ووصلت الوزيرة اليوم إلى النيجر لإجراء محادثات مع الرئيس النيجري ووزير دفاعه.