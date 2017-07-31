مصادر لبنانية: عملية تبادل أسرى حزب الله ستتم في حلب بسوريا

بيروت- (أ ش أ):

ذكرت مصادر لبنانية مطلعة أن عملية تبادل أسرى حزب الله ستتم في حلب بسوريا بحيث يدخل مسلحو النصرة إلى حلب تباعا مقابل خروج أسرى حزب الله.

وأوضحت المصادر أن الأتوبيسات التي تقل المسلحين والنازحين السوريين ستسلك الطريق من جرود عرسال باتجاه فليطة السورية عبر بعض الطرقات الوعرة وتتجه الأتوبيسات من فليطة إلى طريق حمص الدولي وصولا إلى حلب.

وأشارت المصادر إلى أن الهلال الأحمر السوري الموجود في فليطة بسوريا سيرافق الأتوبيسات من فليطة بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش اللبناني كان قد بدأ بإدخال الأتوبيسات التي تجمعت في جرود عرسال لإخلاء مسلحي جبهة النصرة واستقلالهم الأتوبيسات.

يشار إلى أن خروج بعض المدنيين من النازحين السوريين ومسلحي جبهة النصرة الإرهابية وعائلاتهم من عرسال وجرود عرسال مقابل الإفراج عن أسرى حزب الله الثمانية تباعا يأتي في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجبهة النصرة الإرهابية والذي بدأ سريانه الخميس الماضي.

يذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تمت امس شملت تبادل رفات 5 من عناصر حزب الله مقابل 9 من رفات عناصر جبهة النصرة الإرهابية.