بالصور.. وزير الرياضة يتابع أعمال القرية الأولمبية في بورسعيد

بالصور.. في غفلة من المسئولين.. 3 أشخاص يستولون على شارع عام بسوهاج

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تابع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء القرية الأولمبية بحي الزهور في محافظة بورسعيد.

وناقش "عبد العزيز" مع مهندسي الشركة المنفذة لأعمال القرية آخر ما وصلت إليه أعمال الإنشاءات، إذ يشرف على إنشاء القرية جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بتكلفة تقدر بحوالي 110 ملايين جنيه كمرحلة أولى.

وتضم القرية حمامين للسباحة أحدهما للتدريب والآخر أولمبي، وملعبين للتنس، وملاعب لكرة القدم الخماسية، وصالة مغطاة، وساحة لألعاب النزال، وملاعب متعددة الأغراض، ومبنى اجتماعي، وملعب إسكواش، وملعب هوكي، وملعب الهدف، وملعب نجيل طبيعي لكرة القدم، ومنطقة لألعاب الأطفال، ومجمع مطاعم، بالإضافة إلى مركز طبي رياضي عالمي.

رافق وزير الشباب والرياضة فى جولته اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمد حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، والمهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام المحافظة، والدكتور على أبو سمرة، مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.