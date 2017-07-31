أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الرياضة يتابع أعمال القرية الأولمبية في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الرياضة يتابع أعمال القرية الأولمبية في بورسعيد

02:24 م الإثنين 31 يوليو 2017

  • عرض 3 صورة

    3b61781622.jpg

  • عرض 3 صورة

    1899b503c8.jpg

  • عرض 3 صورة

    f1f76aee66.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. في غفلة من المسئولين.. 3 أشخاص يستولون على شارع عام بسوهاج

الألبوم التالى

بالصور.. في غفلة من المسئولين.. 3 أشخاص يستولون على شارع عام بسوهاج

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تابع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء القرية الأولمبية بحي الزهور في محافظة بورسعيد.

وناقش "عبد العزيز" مع مهندسي الشركة المنفذة لأعمال القرية آخر ما وصلت إليه أعمال الإنشاءات، إذ يشرف على إنشاء القرية جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بتكلفة تقدر بحوالي 110 ملايين جنيه كمرحلة أولى.

وتضم القرية حمامين للسباحة أحدهما للتدريب والآخر أولمبي، وملعبين للتنس، وملاعب لكرة القدم الخماسية، وصالة مغطاة، وساحة لألعاب النزال، وملاعب متعددة الأغراض، ومبنى اجتماعي، وملعب إسكواش، وملعب هوكي، وملعب الهدف، وملعب نجيل طبيعي لكرة القدم، ومنطقة لألعاب الأطفال، ومجمع مطاعم، بالإضافة إلى مركز طبي رياضي عالمي.

رافق وزير الشباب والرياضة فى جولته اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمد حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، والمهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام المحافظة، والدكتور على أبو سمرة، مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الشباب والرياضة يعلن ضم صالة "6 أكتوبر" للنادي المصري

    أخبار

  • بالصور.. وزير الرياضة يتفقد استاد "المصري"

    أخبار

  • بالصور.. وزير الرياضة يصل بورسعيد لتفقد القرية الأولمبية

    أخبار

  • بالصور.. ضبط ١٠٠ كيلو دجاج منتهي الصلاحية في بورسعيد

    أخبار

إعلان

8def2b878d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية

وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية

إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي

القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي