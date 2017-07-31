بالصور.. في غفلة من المسئولين.. 3 أشخاص يستولون على شارع عام بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

استولى 3 أشخاص بقرية الخنانسة التابعة لمجلس قروي الدويرات في المنشاة، على شارع عام طوله 400 متر وعرضه 4 أمتار.

يقول أحمد إبراهيم، من أهالي قرية الخنانسة لـ"مصراوي"، إن هؤلاء الأشخاص الذين ضربوا بالقانون عرض الحائط أصحاب نفوذ وأقوياء، وأنه لولا معرفة هؤلاء المستولين بتكاسل مسئولي الوحدة المحلية لما خططوا ونفذوا جرم الاستيلاء على أملاك الدولة، مطالباً رئيس الوحدة المحلية بقرية الدويرات بالتحرك والاهتمام بمعاناة ومشكلات المواطنين.

ويتساءل عبده محمد، من أهالي القرية: "كيف يستولي 3 أشخاص على شارع عام به مرافق مياه وكهرباء في دولة القانون؟"، مضيفًا: "يجب محاسبة كافة مسئولي الوحدة المحلية بالدويرات بمن فيهم رئيس القرية، لأنهم غير جادين في مباشرة عملهم"، معللًا ذلك أنه لولا تراخي الموظفين لما جرؤ المواطنون على التعدي والاستيلاء على الشارع.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على الأشخاص الثلاثة المستولين على الشارع، بعد تحرير أهالي المنطقة محضرًا في مركز شرطة المنشاة، وحُرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

من جانبه قال صلاح عبد الباسط الميري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، إنه أحال الواقعة برمتها للشئون القانونية بالوحدة، تمهيدًا لمحاسبة المقصرين وإحالتهم للنيابة الإدارية، مضيفًا أنه أصدر تعليماته لرئيس مجلس قروي الدويرات بالانتقال للمكان ومعاينته على الطبيعة، وإزالة أي تعديات علي الشارع وفتحه أمام جموع المارة من المواطنين.

شدد "الميري" على مسئول التنظيم بالوحدة القروية ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة بالمتابعة المستمرة للموقف لحين الانتهاء منه تمامًا.

وناشد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة المواطنين بالإبلاغ عن أي مواطن يتعدى على أملاك الدولة سواء الشوارع أو الأرض المخصصة لمشروعات نفع عامة.