"دسوق - كفرالشيخ" طريق سريع للموت.. ومسؤول: الحل في المطبات (صور)"دسوق - كفر الشيخ" طريق سريع للموت.

كفر الشيخ - إسلام عمار

تسيطر حالة من الخوف، على أهالي قرية "شابة" التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، عقب تكرار حوادث الطرق، التي راح ضحيتها عددًا من الشباب والأطفال، لعدم وجود مطبات صناعية، أو بلوكات مرورية، بجوار الكوبري الرئيسي، يوقف نزيف الدم على طريق "كفر الشيخ - دسوق"، المار أمام القرية.

"مشكلتنا في عدم وجود مطبات صناعية تتصدى للسرعة الجنونية.. كل يوم أولادنا يتعرضون للموت وللمخاطر بسبب ذلك"، هكذا قال يوسف الشناوي، أحد أهالي قرية شابة، لـ"مصراوي"، موضحًا أن سيارات الأجرة تسير على طريق "كفرالشيخ - دسوق"، من أمام القرية، بسرعة جنونية، دون اعتبار لوجود مشاه يعبرون الطريق.

وأشار محمد جابر عطية، موظف بالتموين، إلى أن أغلب الحوادث، التي وقعت مؤخرًا، وصل الضحايا فيها إلى 5 حالات وفاة، وأكثر من 10 مصابين خلال 25 يومًا مضت، وجميعها حوادث تصادم بين الدراجات البخارية، و"التوك توك"، والسيارات المارة على هذا الطريق، أمام القرية، بسبب السرعة الجنونية، التي لا يوجد لها حاكم أورابط، مضيفًا أنهم قدموا شكاوى عديدة للوحدة المحلية لكن دون جدوى.

وأكد عماد سيد أحمد عقل، من أهالى قرية شابة، أن هناك إهمالًا يحدث أحيانًا من جانب الوحدة المحلية بقرية شابة، لكشافات الإنارة الواقعة على طريق دسوق - كفر الشيخ، فى نطاق القرية، ما يزيد من تكرار الحوادث، نتيحة عدم إيضاح الرؤوية لسائقى السيارات، فيما يوجد مجمع للمدارس، ومعهد أزهرى، يقعان على هذا الطريق، وهم الأكثر تعرضًا للمخاطر، لعدم وجود مطبات، لإيقاف سرعة السيارات.

وأوضح نشأت سيد أحمد نصر عقل، من أهالي القرية، أن الأهالي يعانون أشد المعاناة، من سوء حالة أغطية بالوعات الصرف الصحي، الموجودة على طريق "دسوق - كفرالشيخ"، المار من أمام قرية شابة، حيث أنها مرتفعة عن منسوب سطح الطريق، في حين أن السيارات تمر من عليها، ما أدى إلى تعرضها للتلف، وأحيانًا تسفر عن وقوع حوادث سير.

من ناحيته، قال اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفرالشيخ، لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الوحدة المحلية تلقت بالفعل شكاوى من أهالي قرية شابة بخصوص تكرار الحوادث، على طريق "دسوق - كفرالشيخ"، المار من أمام القرية، لعدم وجود مطبات صناعية على هذا الطريق، وبناء عليه جرى مخاطبة مديرية الطرق بالمحافظة، بشأن هذا الأمر، استجابة للأهالي، والوحدة المحلية في انتظار تنفيذ عمل هذه المطبات.