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"استئناف أسوان" تؤيد قرار إخلاء سبيل عُمال مصنع ميديكوم

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مصراوي Masrawy

"استئناف أسوان" تؤيد قرار إخلاء سبيل عُمال مصنع ميديكوم

01:53 م الإثنين 31 يوليو 2017

أسوان - إيهاب عمران:

قررت محكمة جنح مستأنف أسوان، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل 8 من عمال مصنع ميديكوم للأسمنت، ورفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهم، الذي صدر بالأمس، وأيدت إخلاء سبيلهم نهائيًا.

وقال وائل رفعت محام عمال مصنع أسمنت أسوان، إنه جارٍ حاليًا إنهاء إجراءات إخلاء سبيل عمال مصنع الأسمنت، حيث من المقرر خروجهم من محبسهم خلال ساعات قليلة من الآن.

وأشار إلى أن إدارة مصنع أسمنت أسوان، اتخذت قرارًا بفصل جميع العمال بالمصنع المؤمّن عليهم والبالغ عددهم 180 عاملاً، وغير المؤمن عليهم، 220 عاملاً، حيث أرسلت إنذارات بالفصل للعمال.

وناشد رفعت، أعضاء النقابات العمالية على اختلافها وتنوعها، التحرك وإنقاذ عمال المصنع.

يذكر أن عمال مصنع ميديكوم للأسمنت، أضربوا عن العمل، الأسبوع الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وتوفير إجراءات واشتراطات الحماية والسلامة المهنية بالمصنع، عقب وفاة ثلاثة منهم إثر سقوط مادة خام حارقة عليهم بفرن المصنع، ووجود مصابين بقسم الحروق بالمستشفى الجامعي في أسوان.

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