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المتهم بقتل ابنته في الساحل أمام النيابة: "كنت بأدبها عشان متسرقش"

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مصراوي Masrawy

المتهم بقتل ابنته في الساحل أمام النيابة: "كنت بأدبها عشان متسرقش"

02:00 م الإثنين 31 يوليو 2017

كتب – محمود السعيد:
أدلى المتهم "سامح.ج"، المتهم بقتل ابنته بالساحل باعترافات تفصيلية حول الواقعة في تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية.

وقال المتهم في التحقيقات، يوم الواقعة تلقيت اتصالاً هاتفياً من شقيقتي تخبرني أن ابنتي فاطمة، 17 سنة، سرقت مشغولات ذهبية تخصها من منزلها، فذهب إلى شقة شقيقته، وطلب من نجلته إرجاع المسروقات، لكنها رفضت إعادتها أو الإرشاد عن مكان إخفائها.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه اصطحب ابنته إلى شقة خالية بالعقار محل سكنهم، وقيّدها ثم انهال عليها ضربا بعصى خشبية في اماكن متفرقة من جسدها حتى خارت قواها، وسقطت مغشيا عليها، فنقلها لشقة شقيقته ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأبدى المتهم في التحقيق ندماً شديدًا على فعلته، قائلا "كنت بأدبها بس والله علشان متمدش إيدها وتسرق تاني".

مناظرة النيابة لجثة المجني عليها كشفت أنها الوفاة نتيجة إصابتها بكدمات وسجحات متفرقة في أنحاء جسدها، فضلا عن وجود علامات زرقاء وتورمات في الرأس نتيجة شدة الضرب.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ابنته، كما صرحت بدفن وتشريح الجثة، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة.

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مصراوي Masrawy

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