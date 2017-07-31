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الري: إزالة 13 ألف حالة تعدٍّ على النيل منذ مارس 01:44 م الإثنين 31 يوليو 2017

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والر

القاهرة - (أ ش أ):تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا حول استمرار جهود الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.وذكر التقرير أن وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية النيل قامت منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس 2017 وحتى الآن بإزالة 13 ألفا و487 حالة تعد على نهر النيل متنوعة بين مبان سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت: محافظة القاهرة (380) إزالة - محافظة الجيزة(751) إزالة - القليوبية (666) - الغربية (2400) - المنوفية (513) - البحيرة (1072) - كفر الشيخ (602)- الدقهلية (1689) - دمياط (2167) - بنى سويف (373) - المنيا (1180) - أسيوط (314) - سوهاج (449) - قنا (270) - الأقصر (309) - أسوان (352).وقال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن كافة الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة، حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الخامس من يناير 2015 حوالي 27 ألفا و380 حالة تعد تم تنفيذها.كما أشار التقرير إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتي بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017 ، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 20 ألفا و 713 إزالة بالوجهين القبلي والبحري شملت إزالة 19 مخالفة بمحافظة أسوان ، و809 إزالات بمحافظة قنا ، و151 إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك 409 إزالات بمحافظة أسيوط و658 إزالة في محافظة بني سويف ، و1387 إزالة بمحافظة المنيا و1005 إزالات بمحافظة الفيوم و728 إزالة بمحافظة الجيزة و713 إزالة بمحافظة الإسماعيلية.وأكد المهندس السيد شلبي رئيس قطاع الري، أن إجمالي الإزالات التي قام القطاع بتنفيذها على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 حتى الآن قد بلغت 66 ألفا و 392 إزالة طبقا للقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مبان خرسانية ومبان بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

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