أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. البابا تواضروس يزور أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. البابا تواضروس يزور أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357

01:33 م الإثنين 31 يوليو 2017

  • عرض 9 صورة

    f6d0474e9a.jpg

  • عرض 9 صورة

    040cd34204.jpg

  • عرض 9 صورة

    12a4d374eb.jpg

  • عرض 9 صورة

    f52df316da.jpg

  • عرض 9 صورة

    b11fe50f7b.jpg

  • عرض 9 صورة

    621d237ae5.jpg

  • عرض 9 صورة

    ea564ff53d.jpg

  • عرض 9 صورة

    7a8225d217.jpg

  • عرض 9 صورة

    97369d64db.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- جولة مفاجئة لوزير النقل بالمترو.. ويستجيب لشكوى سيدة

الألبوم التالى

بالصور- جولة مفاجئة لوزير النقل بالمترو.. ويستجيب لشكوى سيدة

القاهرة -(مصراوي):

زار االبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 أمس الأحد، وعبر قداسته عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بفريق العاملين فيها.

وتناول بابا الإسكندرية أربعة كلمات خلال الكلمة شرحها بشكل مبسط وهي: آمال، أموال، أبطال، أطفال.

وقال البابا تواضروس: "سعيد بكل الأحباء العاملين بالمؤسسة وبهذا النشاط الممتد ونعمة العمل. أمامي أربع كلمات: آمال، اموال، أبطال، أطفال. 1- امال : الأحلام الكبيرة حينما نضعها أمامنا بإصرار تخرج الآمال من باب الأحلام إلى الواقع. 2- أموال: المال عطية من الله لما بيتجمع يفيد البشر ويوضع في يد. 3- أبطال: كل من ذُكر من العاملين في هذه المؤسسة بلا شك هم أبطال 4- الأطفال: تتحقق الآمال حين تودع الاموال في يد الابطال لتخدم الاطفال اللي بيخدم الأطفال بيخدم زهور الوطن أرى أن هذا الصرح هو تعبير عن الجميلة التي نعيش فيها. أجدادنا الفراعنة بنوا الأهرامات.

وتابع: "أجدادنا المصريون حفروا قناة السويس وهي رائدة في وسط القنوات الصناعية في العالم ومن سنتين أبناؤنا حفروا القناة في اتجاهين بمشروع جديد. هذه المؤسسة تمثل مصر الجميلة. هذا الجمال يشترك فيه كل من يعمل هنا وهي صورة جميلة لمصر..هنا نرى محطة مصر الجميلة. كان عدد من هؤلاء الأطفال أيضًا قد استقبلوا قداسة البابا لدى وصوله المستشفى صباح اليوم في مستهل زيارته للصرح الطبي العالمي المتخصص في علاج سرطان الأطفال. كما قم قداسة البابا تواضروس بعض الهدايا لأطفال وإدارة مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 ".

وعلق قداسته على كل هدية شارحًا فكرتها والمغزى منها، قائلا: " الأولي موسوعة صغيرة عن مصر للأطفال، معنا مجموعة من الخدام والشباب فكروا نعمل إيه قبل ما نزور المؤسسة، واكتشفوا أن 57357 مجموعها 27 ومصر بها 27 محافظة تضم مصر كلها فصمموا هدية عن مصر، ثم جمعوا مجموعة من المعلومات عن كل محافظة في كتيب صغير بحيث يصير الأمر في النهاية موسوعة صغيرة عن مصر للأطفال بألوانها المبهجة. مصر في موسوعة مبسطة وبها صورة مبسطة عن مؤسسة 57357 يسرنا أن نقدمها لكل أبنائها هنا الذي يعبر عن صفة المصريين. الثانية: حملة للتبرعات من كل الأطفال من كل الكنائس تقدم هدية للمستشفى. الثالثة: أيقونة قبطية للعائلة المقدسة لإدارة المستشفى".

وعرض كورال كنيسة مارجرجس الخصوص باقة من الترانيم والأناشيد الوطنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: توفير وسائل منع الحمل لمواجهة النمو السكاني

    أخبار

  • مدير مستشفى" 57357": نشارك بـ18 بحثا علميا عن سرطان الأطفال بواشنطن

    أخبار

  • البابا تواضروس الثاني يعين أسقف بني سويف مشرفًا على دير المحرق

    أخبار

  • البابا تواضروس الثاني يرأس اليوم قداس جناز رئيس دير المحرق

    أخبار

إعلان

e0167f8646.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري