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"النقل": 7 مليارات جنيه لإحياء خط سكك حديد "سفاجا - قنا - أبو طرطور"

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مصراوي Masrawy

"النقل": 7 مليارات جنيه لإحياء خط سكك حديد "سفاجا - قنا - أبو طرطور"

01:46 م الإثنين 31 يوليو 2017

أ. ش. أ

قال وزير النقل والمواصلات، الدكتور هشام عرفات، إن اللقاء الذي عقده مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تناول بحث ما تم بشأن مشروع إعادة إحياء خط سكك حديد "سفاجا - قنا - أبو طرطور"، بطول 700 كيلو متر والذي كان متوقعًا ومهملًا منذ فترة طويلة.

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع إحياء هذا الخط وتطويره ستبلغ تكلفته 300 مليون دولار، أو ما يقارب 7 مليارات جنيه، وسيتم عرضه من المستثمرين، مشيرًا إلى أن منظومة النقل بالسكك الحديدية نجحت في نقل 1200 طن على القطار بنظام الحاويات من منطقة العين السخنة إلى أكتوبر وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا للنقل عبر السكك الحديد خاصة بعد زيادة المحروقات.

وأشار وزير النقل إلى أن المستهدف حاليًا هو تفعيل نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية وتفعيل خطوط السكك الحديدية بشكل عام لتكون بديلًا للنقل البري، موضحًا أن المشروع الجديد سيخدم مشروع المليون ونصف فدان وأيضًا المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وهذا الخط سيكون نقطة تواصل وربط مع الخط الإقليمي للسكك الحديدية، حيث يتوقع أن يتم إعادة إحياء وتطوير خط "سفاجا - أبوطرطور" في فترة لا تتجاوز 24 شهرًا.

وأضاف وزير النقل أنه من المقرر أن تصل حركة نقل البضائع على خطوط السكك الحديدية إلى 25 مليون طن سنويًا بعد أن وصل العام الماضي إلى 4 ملايين طن من البضائع، موضحًا أن الخط الجديد "سفاجا - أبوطرطور" سينقل 2.5 مليون طن سنويًا منهم مليون طن خام، ومليون طن حمض الفوسفوريك، ونص مليون طن كبريت.

وحول مشروع تطوير ترام الإسكندرية قال وزير النقل إن المشروع يسير كما هو مستهدف، وأن الخطوة الإيجابية كانت بشأن مشروع تطوير مترو أبو قير والذي سيتم تحويله إلى النظام الكهربائي أسوة بخط "السلام - العاشر".

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