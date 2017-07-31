مدير أمن القليوبية الجديد: أولوياتي عودة الانضباط للشارع

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية الجديد، في أول تصريحات له، اليوم الاثنين، أن أولوياته في المرحلة المقبلة، هو التركيز على حملات المرور وضبط الشارع القليوبي، مشيرًا إلى أنه أعطى تعليمات مشدده للواء محمد درويش، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بتكثيف التواجد المروري في الشارع، وعلى الطرق السريعة، وخاصة السيارات المخالفة.

وقال إن سيارات النقل الثقيل هي السبب الرئيس في وقوع الحوادث والكوارث على الطرق.

وأوضح الحمزاوي، أنه بتشغيل الطريق الحر الجديد، سيتم الحد من الكثير من الحوادث بعد إلزام هذه السيارات بالسير على الطريق الجديد ومنع سيرها على الطريق الزراعي.

وأوضح مدير الأمن، أن من أهم الملفات التي سيجري فتحها في المحافظة أيضًا، مشكلة ارتفاع الأسعار، وتجار السوق السوداء الذين يتحدون القانون، ويحتكرون السلع الغذائية لبيعها في أوقات الأزمات، مؤكدًا أنه سيكون له اجتماع مع رئيس مباحث التموين، لتكثيف الحملات على الأسواق.

وحول الحملات الأمنية، قال الحمزاوي: "إنه سيعقد اجتماعًا أيضًا مع مدير ورئيس المباحث ورؤساء المباحث، بجميع المراكز الأقسام ورؤساء الفروع، للتركيز على أمن المواطن في الشارع؛ لأن الأمن السياسي لن يأتي على حساب الأمن الجنائي، ولابد أن يسير المواطن في الشارع آمنًا من كل شيء".