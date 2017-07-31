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حماس تدعو التعاون الإسلامي لاتخاذ قرارات ترتقي لمكانة المسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

حماس تدعو التعاون الإسلامي لاتخاذ قرارات ترتقي لمكانة المسجد الأقصى

01:46 م الإثنين 31 يوليو 2017

حماس تدعو التعاون الإسلامي لاتخاذ قرارات ترتقي لمكانة المسجد الأقصى

غزة - (د ب أ):

دعت كتلة حركة حماس في البرلمان الفلسطيني، اليوم الاثنين، منظمة التعاون الاسلامي إلى "اتخاذ قرارات" ترتقي لمكانة المسجد الأقصى في شرق القدس وحمايته من "انتهاكات" إسرائيل.

وقال بيان صادر عن كتلة حماس إن منظمة التعاون الإسلامي التي من المقرر أن تجتمع غدا في اسطنبول التركية لبحث تطورات الأوضاع في القدس "يجب أن تشكل المظلة الآمنة للمسجد الأقصى".

وشدد البيان على "ضرورة تحمل كل الأطراف الفلسطينية والعربية والإسلامية وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامية مسؤولياتها نصرة لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين (المسجد الأقصى)".

واعتبر البيان أن اجتماع اسطنبول "سيضع منظمة التعاون الإسلامي مجدداً أمام ضرورة وضع المسجد الأقصى في جوهر اهتماماتها، وأولويات عملها لنصرته واسناد أهله ودعم صمودهم والحفاظ على اسلامية الأقصى وعروبة القدس".

ومن المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في المنظمة في مدينة إسطنبول التركية.

وبحسب الموقع الالكتروني للمنظمة "سيبحث الاجتماع متابعة دعم المقدسيين، وذلك لتمكينهم من الصمود والحفاظ على هويتهم، وصون المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، في ظل التطورات الأخيرة، والتي استهدفت وضع قيود على دخول المسجد الأقصى".

وأضاف الموقع "كما سيبعث الاجتماع برسالة موحدة من قبل دول العالم الإسلامي إلى المجتمع الدولي، تطالبه فيها بضرورة إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف وكافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبخاصة القدس الشريف التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

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