سقوط عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه بالطريق الإقليمي الجديد -(صور)

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في وقائع السطو المسلح وسرقة المواطنين على الطريق الإقليمي الجديد في البساتين .

كان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا من أحمد وجيه، سائق ومقيم مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بأنه عقب عودته من محافظة قنا لتوريد أخشاب بسيارة نصف نقل، وحال سيرة بالطريق الإقليمي بمنطقة بين الجبلين ـ دائرة القسم، فوجئ بسيارة نصف نقل ماركة شيفرولية ديمكس بيضاء اللون " بدون لوحات معدنية"، يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق أعيرة نارية عليه مما تسبب في انفجار إحدى إطارات السيارة وتوقفها، مما دعاه إلى الهروب خشية تعرضه للخطر، وبعدها قام الجناة بسرقة 50 ألف جنيه كانت داخل السيارة.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محمد شحاته عاطل مقيم جنوب سيناء ،أحمد شحاته حميد عاطل ، محمود السيد ، عاطل ، عواد سليم ، عاطل ، صادق بركات ، عاطل ، حامد سويلم ، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 5475 /5647 لسنة 2015م جنايات 15 مايو " سرقة بالإكراه " والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 17/12/2016م ( هارب جارى ضبطه)، عبد الرحمن سليم ( هارب جارى ضبطه) ، سلمى مسلم سلمي سلامة أبو محيجل سن 46 عاطل ومقيم الحى الأول ـ الأربعين / السويس والسابق اتهامه في قضيتين " ( هارب جارى ضبطه ).

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددون عليها أسفرت احداها عن ضبط المتهمين من الأول إلى الخامس وضبط بحوزتهم 2 بندقية آلي ،101 طلقة من ذات العيار، فرد خرطوش عيار 12 مم ،طلقة خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي 7400 جنيه ، وسيارة رقم 52058 ملاكي السويس ماركة هيونداى فيرنا " ملك المتهم الأول " .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة قائدي السيارات بالطريق الإقليمي كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية.

كما أضافوا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقهم باقي المبلغ المستولى علية على متطلباتهم الشخصية وأقر الأول بشرائه السيارة المضبوطة من متحصلات وقائع السرقة.

تم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه و (11 هاتف محمول "جارى التوصل لمالكيهم") لدي عميلهم " سيء النية " أحمد علي، صاحب محل هواتف محمولة تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.