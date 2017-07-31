أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رئيس بعثة الفيصلي عن مواجهة الأهلي: القرعة ظالمة

Google+ Print
رئيس بعثة الفيصلي عن مواجهة الأهلي: القرعة ظالمة رئيس بعثة الفيصلي عن مواجهة الأهلي: القرعة ظالمة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال رمزى أبو السندس رئيس بعثة الفيصلى، أن القرعة ظلمت فريقه لأنها أول مرة تشهد بطولة أن يتقابل أول وثاني المجموعة ذاتها في الدور الثاني للبطولة.

 وواصل أبو السندس :"جئنا للقاهرة من أجل هدف التتويج باللقب، وسنواجه الأهلى مثل أى فريق أخر، لأن كل الفرق المتأهلة لنصف النهائي مستوياتها متقاربة "

شاهد أيضا

وعن عودة لاعبى الأهلى الأساسين للمشاركة فى نصف النهائى قال:" الأهلى دخل البطولة بقائمة من اللاعبين وبالتأكيد جميعهم على مستوى مميز بل إن الدافع عند اللاعب الأحتياطى يكون أقوى لأنه يرغب  فى حجز مكان بتشكيل الفريق الأساسى".

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة العربية، عن مواجهة الأهلي للفيصلي الأردني يوم 2 أغسطس، بينما يواجه الترجي التونسي، فريق الفتح المغربي يوم 3 أغسطس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام