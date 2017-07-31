رئيس بعثة الفيصلي عن مواجهة الأهلي: القرعة ظالمة

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قال رمزى أبو السندس رئيس بعثة الفيصلى، أن القرعة ظلمت فريقه لأنها أول مرة تشهد بطولة أن يتقابل أول وثاني المجموعة ذاتها في الدور الثاني للبطولة.

وواصل أبو السندس :"جئنا للقاهرة من أجل هدف التتويج باللقب، وسنواجه الأهلى مثل أى فريق أخر، لأن كل الفرق المتأهلة لنصف النهائي مستوياتها متقاربة "

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وعن عودة لاعبى الأهلى الأساسين للمشاركة فى نصف النهائى قال:" الأهلى دخل البطولة بقائمة من اللاعبين وبالتأكيد جميعهم على مستوى مميز بل إن الدافع عند اللاعب الأحتياطى يكون أقوى لأنه يرغب فى حجز مكان بتشكيل الفريق الأساسى".

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة العربية، عن مواجهة الأهلي للفيصلي الأردني يوم 2 أغسطس، بينما يواجه الترجي التونسي، فريق الفتح المغربي يوم 3 أغسطس.