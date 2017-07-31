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البدري لـ«التحرير»: مواجهة الفيصلي قوية.. ولن نفرط في البطولة

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البدري لـ«التحرير»: مواجهة الفيصلي قوية.. ولن نفرط في البطولة البدري لـ«التحرير»: مواجهة الفيصلي قوية.. ولن نفرط في البطولة

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن مباراة القلعة الحمراء والفيصلي الأردني، في قبل نهائي البطولة العربية، ستكون مواجهة قوية ومثيرة.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "الفيصلي فريق قوي ومنافس صعب، وسبق وأن تغلب علينا في المباراة الافتتاحية في البطولة العربية لذلك فالمواجهة معه لن تكون سهلة".

وعن ما يروجه البعض بأن الفيصلي كان أفضل للأهلي من مواجهة الشمال الأفريقي المتمثل في فريقي الترجي التونسي والفتح المغربي قال البدري: "هذا الكلام غير صحيح، لأن وصول الفرق الأربعة إلى هذه المرحلة يعني أنهم مرشحون لحصد اللقب الذي نسعى لاقتناصه نحن أيضًا ولن نفرط فيه أبدًا".

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وأكد المدير الفني للأهلي، أنه قرر الاستعانة ببعض اللاعبين الدوليين الذين تغيبوا عن الأدوار الاولى في البطولة العربية بسبب الأجازة التي حصلوا عليها عقب نهاية الدوري، مشيراً إلى أن الفريق سيستعد للفيصلي بكل العناصر القوية التي يملكها من أجل ضمان تحقيق الفوز على بطل الأردن والوصول إلى النهائي ثم منصة التتويج.

يذكر أن النادي الأهلي سيدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الإثنين في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الفيصلي، بعد غد الأربعاء في نصف نهائي البطولة العربية.

وكانت قرعة البطولة العربية أوقعت الأهلي من جديد في مواجهة الفيصلي الأردني الذي سبق وأن واجهه الأهلي في افتتاحية مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى بالبطولة العربية وخسر الأهلي بهدف نظيف، بينما ستقام مواجهة الترجي أمام الفتح المغربي على استاد الإسكندرية يوم 3 أغسطس.

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التحرير

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