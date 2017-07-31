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بالصور.. وزير الرياضة يصل بورسعيد لتفقد القرية الأولمبية

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بالصور.. وزير الرياضة يصل بورسعيد لتفقد القرية الأولمبية بالصور.. وزير الرياضة يصل بورسعيد لتفقد القرية الأولمبية

التحرير

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قادمًا من محافظة الإسماعيلية، وذلك لتفقد أعمال إنشاء القرية الأولمبية بحي الزهور.

وسيتفقد عبد العزيز أعمال إنشاء القرية، والتي تضم صالة مغطاة وحمام سباحة أولمبي، وملعب الهدف وملعب الهوكي ومنشآت رياضية مختلفة.

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يرافق وزير الشباب والرياضة في جولته اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام المحافظة، والدكتور على أبو سمرة، مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

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التحرير

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