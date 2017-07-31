منى منير: نحتاج إلى وزارة للشئون الإفريقية.. والكشافة غير مسئولة عن تأمين الكنائس (حوار)

التحرير

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تهديدات السودان باللجوء لمجلس الأمن متكررة ولا نلتفت إليها.. ومصر ملتزمة بالحلول الدبلوماسية في أزمة سد النهضة

قالت النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية، نحن فى حاجة لوزارة للشؤون الإفريقية تكون معنية بمتابعة الشأن الإفريقى وبناء علاقات قوية فى القارة.

وأكدت فى حوار لـ«التحرير» أن مصر ملتزمة بالحلول الدبلوماسية فى أزمة سد النهضة وأن الدبلوماسية المصرية لم تقصر فى دورها.

وذكرت أن تهديدات السودان باللجواء لمجلس الأمن متكررة وأن مصر لن تلتفت إليها ولن تنجر إلى معارك جانبية.

وقالت إن دور الكشافة فى الكنيسة دور تنظيمى وأن تأمين الكنائس هو دور وزارة الداخلية وحدها.. وفى نص الحوار العديد من التفاصيل.

- هل تأخرت مصر في التدخل لتطبيق شروطها في بناء سد النهضة من حيث السعة وفترة التخزين.. البعض يتحدث عن أنه تم إنجاز 60% منه فعليا؟

مصر لم تتأخر في التدخل فيما يتعلق ببناء سد النهضة، هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين، حيث نتواصل معهم مراعاة لمصالح البلدين، مصر ملتزمة بالحلول الدبلوماسية وعلاقات المودة مع الأشقاء في إفريقيا، ولن نسمح بأي تدخل لتصعيد الأمر أكثر مما هو عليه الآن.

- هل مصر قادرة على خوض المعركة أمام المحاكم الدولية إذا تطلب الأمر ذلك؟

لا تعليق، لأنه فرض استباقي ولا يزال أمامنا الوقت لتلافي أي أزمات مستقبلية، نحن ما زلنا في مرحلة الحلول الودية، وأتعشم أن تنجح الحلول الدبلوماسية وروابط المودة بين البلدين في رأب أي صدع متوقع في العلاقات أو أن نلجأ لأي جهة أخرى لحل هذه المشكلة.

- هل يتعامل الجانب المصري بجدية مع التقارب الإثيوبي الإسرائيلي الذي يضر مصالح مصر خاصة المتعلقة بنصيبها من المياه؟

نحن نحترم الإرادة السياسية والشعبية لدولة إثيوبيا، ولا نتدخل فى علاقتها السياسية مع الدول، ونحن نعمل على توطيد العلاقة المصرية الإثيوبية وليس تقييم علاقتها بأى دولة أخرى حتى ولو كانت إسرائيل، العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشأن الخارجى والسياسة الدولية لها، ولكن مع مراعاة الولاء وحق الانتماء لإفريقيا.

ـ كيف ترى ادعاءات السودان المتكررة بأن مثلث حلايب وشلاتين تابع لها.. وتهديدها المتكرر باللجوء إلى مجلس الأمن؟

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تعرضنا لمثل هذه التهديدات لسنوات طويلة، لكننا نتعامل بصدر رحب مع الأشقاء السودانيين، مع احتفاظنا بحقنا فى السيادة وحقنا التاريخى الأصيل فى وجود حلايب وشلاتين ضمن الأراضى المصرية، وهذا ما تؤكده كل المعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأى تهديدات لا نلتفت إليها، فنحن لا ننجر لأى معارك جانبيه قد تؤدى إلى أى توتر فى العلاقات المصرية السودانية، نحن حريصون على الحفاظ على سبل المودة والعلاقات التاريخية بين البلدين، ولن نلتفت إلى أى ادعاءات من أى حكومات، لأن علاقات الشعوب أقوى من علاقات الحكومات، فالبرلمان والشعب المصرى يكنون كل الاحترام للشعب السودانى الشقيق، ورغم ذلك لن يتهاون الشعب المصرى فى أى قطعة أرض، فكل الخرائط وكتب التاريخ تؤكد مصرية مثلث حلايب وشلاتين، ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام مثل هذه التصريحات، فالواقع يؤكد عدم صحتها.

- هل استطاعت مصر أن تسترد مكانتها بين الدول الإفريقية بعد الثورة؟

مصر موجودة الآن بقوة كشقيقة كبرى تكن كل المودة والاحترام لباقى شعوب القارة، وترغب فى التعامل مع الأشقاء الأفارقة بنوع من الاحترام والتعامل برؤوس متساوية للاستفادة من الخبرات لكل من الشعوب الشقيقة ومصر، فالتعاون والاستفادة متبادلان، ووجود مصر فى الزيارات المتكررة التى يقوم بها الرئيس السيسى ودعوة العديد من الدول الإفريقية فى الفعاليات المصرية، وآخرها دعوة رئيس جمهورية موريتانيا فى افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، كما أن رغبتنا فى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة البعثات التعليمية والتدريبات تؤكد استرداد مصر لمكانتها الطبيعية بين شعوب القارة.

- هل عدم وجود وزارة خاصة للشئون الإفريقية يقف حائلاً أمام تدعيم العلاقات مع دول القارة؟

نحتاج إلى وزارة خاصة بالشئون الإفريقية تكون قائمة على تبنى المصالح والعلاقات المصرية والإفريقية بوضوح وتخصص أكثر، وتكون متفرغة للشأن الإفريقى، ولكن رغم أن لجنة الشئون الإفريقية من اللجان المستحدثة داخل البرلمان، فإنها تركت أثرا إيجابيا فى الدول الإفريقية، بدليل أن عددا من البرلمانات الإفريقية طلب بتشكيل هذه اللجنة أسوة بالتجربة المصرية وهذا كان نتيجة للعلاقات المصرية الإفريقية والدور الإيجابى لهذه اللجنة فى العلاقات السياسية بين مصر وأشقائها.

ـ من وجهة نظرك هل تدريب كشافة الكنيسة لمواجهة الإرهاب حل مناسب أم خطر قد يؤدي إلى تشكيل ميليشيات على أساس طائفي؟

الكشافة فى الكنيسة دورها تنظيمى فقط، وليس لمواجهة الإرهاب، فالهدف منها تنظيم الدخول والخروج من وإلى الكنيسة، أما مواجهة الإرهاب فهى مسئولية الأمن، ولا يوجد تدريبات للكشافة لمواجهة الإرهاب.

- هل تقوم الداخلية بدورها الكامل في حماية الأقباط؟

الإرهاب يحاصر مصر من كل ناحية، ويستهدف بالأساس رجال الشرطة والجيش والأقباط، ولا نستطيع القول إن ضباط الشرطة أقل استهدافا، ولكن رغم ذلك تحاول الداخلية القيام بدورها لحماية الأقباط.