أخبار عاجلة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
وزير الثقافة: رفعت السعيد​ أول من تصدى للتيارات الإسلامية -
إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر -
القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي -
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأربعاء.. وزير الخارجية في الخرطوم لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة

Google+ Print
الأربعاء.. وزير الخارجية في الخرطوم لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة الأربعاء.. وزير الخارجية في الخرطوم لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يصل سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بعد غد الأربعاء، للمشاركة في اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة، على رأس وفد مصري رفيع المستوى، بينما يرأس البروفيسور إبراهيم غندور الجانب السوداني.

شاهد أيضا

قال السفير قريب الله خضر، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن الاجتماعات ستبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسار تنفيذ مخرجات اللجنة الرئاسية السودانية المشتركة للتعاون، التي استضافتها القاهرة، أكتوبر الماضي، خاصة ما يتصل بتنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي والتعاون في مجالات العمل القنصلي، ولجنة المنافذ الحدودية، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، والوقوف على تطورات الأوضاع في المنطقة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام