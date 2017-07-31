الأربعاء.. وزير الخارجية في الخرطوم لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة

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يصل سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بعد غد الأربعاء، للمشاركة في اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة، على رأس وفد مصري رفيع المستوى، بينما يرأس البروفيسور إبراهيم غندور الجانب السوداني.

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قال السفير قريب الله خضر، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن الاجتماعات ستبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسار تنفيذ مخرجات اللجنة الرئاسية السودانية المشتركة للتعاون، التي استضافتها القاهرة، أكتوبر الماضي، خاصة ما يتصل بتنفيذ وثيقة التعاون الاستراتيجي والتعاون في مجالات العمل القنصلي، ولجنة المنافذ الحدودية، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، والوقوف على تطورات الأوضاع في المنطقة.