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تأييد إخلاء سبيل عمال مصنع أسمنت أسوان

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تأييد إخلاء سبيل عمال مصنع أسمنت أسوان تأييد إخلاء سبيل عمال مصنع أسمنت أسوان

التحرير

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قررت محكمة جنح مستأنف أسوان، اليوم الإثنين، تأييد قرار إخلاء سبيل 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان "ميديكوم"، الذين ألقي القبض عليهم، في أثناء فض إعتصام عمال مصنع الأسمنت على طريق "أسوان- أبو سمبل"، احتجاجا على وفاة 3 عمال من زملائهم، إذ قضت المحكمة برفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهم، الذي صدر، أمس الأحد، من محكمة أسوان برئاسة المستشار أحمد الشرقاوي.

قال المحامي وائل رفعت، عضو هيئة الدفاع عن العمال المتهمين، إنه يتم حاليا إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، ومن المقرر خروج العمال من محبسهم خلال ساعات قليلة.

وأضاف رفعت أن مكتب العمل بأسوان، أخطر بعض عمال مصنع الأسمنت بأسوان شفويا، أن مجلس إدارة المصنع اتخذ قرارا بفصل جميع العمالة، متسائلا: "أين الدولة مما يحدث؟، أين الدولة لإتخاذ إجراءات جادة وحقيقية ضد هذا الاستبداد والتعسف الرأسمالي ومواجهة نفوذ صاحب المصنع والقائمين على إدارته؟".

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وتابع أن العمال الذين تم إخطارهم بقرار الفصل، تعرضوا لكافة أشكال الظلم، إذ توفى منهم 3، وأصيب اثنين آخرين، وتم حبس 8 أشخاص، وفي النهاية يتم تشريدهم فى الشارع، بسبب مطالبتهم بحقوقهم.

وأوضح عضو هيئة الدفاع أنهم قدموا شكاوى لمكتب العمل بأسوان، ضد إدارة المصنع بعد وقف جميع المستحقات المالية للعمال، خلال شهر يوليو الجاري، فضلا عن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية الكاملة للحفاظ على حقوق العمالة.

كان عمال مصنع أسمنت اسوان، نظموا اعتصاما بالقرب من موقع المصنع، الأسبوع الماضي، استمر 4 أيام، للمطالبة بتوفير مناخ آدمي آمن وبيئة ملائمة لهم في أثناء العمل، عقب وفاة ثلاث من زملائهم هم: طارق عبد الله، 46 سنة، علي إبراهيم، 47 سنة، والمهندس طارق محمد نور، بسبب انسكاب مادة حارقة عليهم تصل حرارتها إلى 1200 درجة مئوية.

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