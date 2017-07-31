براءة 26 من جماهير الزمالك و17 من الأهلي في أحداث شغب برج العرب

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قضت محكمة جنح العامرية ثانى، بمعاقبة 26 من جماهير نادي الزمالك بالسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ و براءة 17جماهير النادى الأهلي ممن يطلقون على أنفسهم "الأولتراس" لاتهامهم بالقيام بأعمال شغب على خلفية الجولة الأخيرة من البطولة الأفريقية لفريق الزمالك أمام أهلي طرابلس الليبي والأهلى المصري أمام القطن الكاميروني.

قال محمد حافظ – محامى المشجعين: إن "هيئة المحكمة برأت جميع المتهمين على ذمة القضية رقم 9882 لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثانى، والقضية رقم ٩٧٠٦ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثانى و القضية رقم ٩٧٠٨ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثانى والمتهم فيها 26 من جماهير " الوايت نايتس" و17 من جماهير " الأولتراس"

كان المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، أمر بحبس 26 من جماهير نادي الزمالك ممن يطلقون على أنفسهم "الوايت نايتس" وتجديد حبس 17 مشجع أهلاوي 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتم تحديد جلسة للمحاكمة اليوم.

في حين برأت محكمة جنح العامرية المتهمين فى القضية رقم 9882 لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثانى وهم كلا من "عبد الرحمن عمرو محمود عبد المقصود ووائل حسني محمد وتوفيق محمد توفيق الاشموني" الى محكمة الأحداث، بينما تقرر استمرار حبس 25 من " الوايت نايتس" وهم كلاً من " محمد حسين عبده خليل و مصطفى محمود رياض مصطفى و مصطفى محمد حسين محمد و إسلام عمر عباس الطنباري ومحمد سيد محمود محمد و عبد الله سعد محمد عزب و محمد قدري محمد أحمد إمبابي وأشرف سمير إسماعيل محمد و محمد توني أبو سريع توني وولاء محمود سعد محمود رحيم وأحمد ومحمد مجدي محمد حسن و أحمد ربيع صلاح عبد الفتاح و محمد أحمد عبد الله محمود و خالد رجب سيد جاد عبد المولى ومحمد أشرف أحمد عبد الفتاح الشرقاوي ومحمد عادل القطب محمد البرناوى و عبد الرحمن شريف ماهر محمد وأحمد محمد علي غانم و محمد مختار أمين أحمد عبد النبي ومصطفى إبراهيم مصطفى إبراهيم وعبد الرحمن سيد عبد الرحمن و حسن السيد عبد العظيم بكر ومحمد جابر عابد عبد الله.

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وواجه المتهمون اتهامات من بينها "حيازة شماريخ وحيازة تيشرتات مدون عليها ٢٠ شهيد والترويج لأفكار الأولتراس والانضمام لجماعات أولتراس وحيازة تذاكر مزورة وشماريخ و قمصان تحمل عبارات مسيئة".

كما برأت المحكمة المتهمين فى القضية رقم ٩٧٠٦ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثانى، المتهم فيها 3 من جماهير "الأولتراس" وهم كلاً من "أحمد نجاح فتحى و سيف عبدالفتاح محمد ومحمود خالد احمد" ووجهت لهم النيابة تهم" حيازة شماريخ و الترويج لأفكار الأولتراس، في حين برأت أيضًا المتهمين فى القضية رقم ٩٧٠٨ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثانى جلسة وهم "أحمد مجدي أبوبكر وإسلام حامد محمد وأحمد سمير عبد السلام وفتحي محمد فتحي وعمر محمد رمضان وأحمد هشام صابرو أحمد طارق حسين، وكلا من "أحمد يوسف عيد و مصطفى محمود مراد"، وتم إحالتهما لمحكمة الأحداث .

يشار الى أن قاضى معارضات الدخيلة أمر بإخلاء سبيل 5 أطفال من المتهمين "حدث" بضمان محل إقامتهم على ذمة القضايا المذكورة بين 3 من جماهير الزمالك واثنين من جماهير الأهلي.