الإسكان: الانتهاء من 47 مشروعاً بتكلفة 5.4 مليار جنيه​

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء 47 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة إجمالية 5 مليارات و410 ملايين جنيه، منها 39 مشروعاً للمياه، فى 13 محافظة، بتكلفة إجمالية 3 مليارات و950 مليون جنيه، و8 مشروعات للصرف الصحى فى 7 محافظات، بتكلفة إجمالية مليار و460 مليون جنيه، بداية الشهر الجارى، ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

قال اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن مشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذها ودخولها الخدمة، هى 5 مشروعات بمحافظة الدقهلية، وهى توسعات محطة مياه ميت خميس، محطة مياه منية النصر، استكمال شبكات مياه ميت فارس، خط مياه ليسا الجمالية، محطة مياه ميت غمر، ومثلها فى محافظة الشرقية، وهى توسعات محطة مياه فاقوس، توسعات محطة مياه ههيا، محطة مياه مشتول السوق، نقل مأخذ محطة مياه شعفورة، محطة مياه تلراك".

أضاف: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مياه بمحافظة الغربية، وهو المأخذ الجديد لمحطة مياه بسيون، و8 محطات فى محافظة المنوفية، وهى وحدات حديد ومنجنيز معدني (ابوسنيطة – شبرابلولة – الكوم الأحمر – ساقية أبوشعرة)، ووحدات حديد ومنجنيز خرساني (الراهب – اصطباري – صنصفط – سمادون)، و3 محطات بمحافظة البحيرة، وهى محطة مياه المحمودية - الخط الناقل قطر 1000 مم بطول 11.5 كم من مياه النوبارية حتى حوش عيسى المرحلة الأولى - الخزان الأرضي بوادي النطرون.

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وبالنسبة لمحافظات الصعيد، أوضح اللواء سيد العشرى أنه تم الانتهاء من مشروعين فى محافظة بني سويف، هما محطة مياه ميانة ومحطتي تنقية بالوسطى مدمجة داخل حاوية (ميدوم - صفط ميدوم)، ومحطتان فى محافظة المنيا هما محطة ابشادات ومحطة بنى عامر، ومشروع واحد فى كل من محافظة قنا (محطة الحراجية)، والأقصر (استكمال بوستر الحسينات)، وأسوان (توسعات محطة مياه أسوان الجديدة "جبل شيشة")، فضلاً عن مشروع واحد فى محافظة البحر الأحمر (محطة تحلية اليسر بطاقة 40 الف م3/يوم).

ولفت رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه تم الانتهاء من 5 مشروعات بمحافظة جنوب سيناء هى آبار مياه جوفية بمدينة الطور، و4 وحدات حديد ومنجنيز فى محافظة الوادى الجديد، وهى (البستان – الحزب – القلعة - وبورسعيد).

وحول مشروعات الصرف الصحي التى تم الانتهاء من تنفيذها، أوضح المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لمشروعات المرافق، أنه تم الانتهاء من مشروع فى محافظة الدقهلية وهو صرف صحي ميت غمر، ومثله فى محافظة كفرالشيخ، هو توسعات محطة معالجة صرف صحي قلين، ومشروعين فى محافظة الغربية، وهما توسعات محطة صرف المحلة الكبري (الصناعي) - توسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي، ومشروع فى الاسماعيلية، هو محطة صرف صحي الاسماعيلية الجديدة جزئي، ومثله فى محافظات بنى سويف وهو توسعات محطة صرف صحى سمسطا، والأقصر وهو محطة معالجة الطود الجديدة، وأسوان وهو محطة صرف صحى أبو سمبل السياحى.