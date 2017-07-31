تصدير 80% من إنتاج «كريستال عصفور» للخارج.. والتعويم يخفض أرباحها

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كشف المهندس محمد عبد الكريم العضو المنتدب لـ"كريستال عصفور" عن ضخ استثمار جديد للشركة في مجال المسئولية المجتمعية من خلال القطاع الصحي، وذلك من خلال تدشين مستشفى "يشفين" لجراحات القلب والحروق، كمستشفى خيري بتكلفة وصلت إلى مليار جنيه مصري، موضحا أنه تم تصميم المستشفى ليصبح ثالث مستشفى على مستوى الشرق الأوسط في مجال جراحات القلب والأول على مستوى العالم في مجال الحروق، ويتخذ المستشفى من إحدى المناطق القريبة من شبرا الخيمة مقرا له، وجار التعاقد على توريد وتركيب الأجهزة الطبية.

وأشار عبد الكريم إلى أن التصدير يمثل 80% من إنتاج كريستال عصفور، التى تقوم بالتصدير لأكثر من 80 دولة حول العالم منها دول عربية وأخرى في أوروبا وأمريكا، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع جميع الأسعار، لكنه بات أمرا ضروريا في منظومة إصلاح الاقتصاد المصري رغم العقبات الناجمة عنه، حيث تعد هذه الخطوة لصالح الاقتصاد والصناعة المصرية على المستوى الكلي، كما أنها ستسهم فى رفع مستوى جاذبية المنتجات المصرية بالأسواق المحلية وكذلك الأسواق التصديرية.

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وعن تأثير تعويم الجنيه على حجم أعمال الشركة أوضح أنه ليس كبيرا، وأن الشركة فضلت رفع الأسعار بنسب قليلة لتعويض التكلفة، وهو ما انعكس على انخفاض أرباح الشركة في السوق المصرية، وهو ما تعتبر الشركة أنه يأتي في إطار خدمة العملاء ومساعدة منظومة الإصلاح الاقتصادي والصناعي في مصر، لتحل منتجات كريستال عصفور بديلاً للمنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن تعويم الجنيه ساعد على تقريب الفروق السعرية بين المنتج المحلي والمنتجات المستوردة سواءً الصينية أو الأوروبية، مؤكدا أن أي منتج لمنتجات عصفور في مصر هو نفس المنتج الذي يتم تصديره للخارج.