في دبي.. منتجع ثلجي في الصيف للسيدات فقط.. وهذه مزاياه

كتب - هشام عواض:

تسعى إمارة دبي دائمًا على إنشاء المشروعات الترفيهية التي تميزت بها عن مثيلاتها من مدن المنطقة، من إنشاء أكبر مول في الشرق الأوسط وأكبر برج في العالم وغيرها من المشروعات، أخرهم مشروع "دبي آيس" للتغلب على حرارة الجو.

يقيم نادي دبي للسيدات مهرجان "دبي آيس" الذي يتضمن منتجعًا ثلجيًا على شاطئ البحر، وقبة ترفيهية ثلجية، وأرجوحة مائية، وبركة سباحة. وتصل درجات الحرارة فيه أقل من صفر درجة مئوية، في حين وصلت درجات الحرارة في المدينة لمنتصف الأربيعينات، بحسب "CNN".

ويتميز المهرجان الذي يقيمه نادي دبي للسيدات بخصوصيته للمرأة فقط، ما يجعل منه خيارًا مفضلًا لكثير من السيدات، خصوصًا الراغبات في المرافق الفندقية الشاطئية.

ويخصص نادي دبي للسيدات يوم الخميس المقبل، كيوم مجاني مفتوح لموظفات حكومة دبي، بالإضافة إلى عروض حصرية لهن ولموظفات شركاء النادي خلال الفترة المقبلة، للاستمتاع بالفعاليات الثلجية والمائية، تقديرًا لدورهن في مسيرة البناء والتنمية.

ويتضمن المهرجان فعاليات مميزة خاصة بالنساء والأطفال من الفئات العمرية المختلفة وسط أجواء مفعمة بالنشاط والانتعاش، تشمل غرفة الصحة الثلجية والقبة الثلجية والأرجوحة المائية والشاطئية وعربات الأطعمة وأنشطة مائية وثلجية عديدة.

وشهد شاطئ نادي دبي للسيدات إقبالاً فاق التوقعات من الزائرات من داخل وخارج الدولة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، تزامنًا مع انطلاق مهرجان "شاطئ دبي آيس للسيدات"، الذي ينظمه النادي أول مرة هذا العام تحت شعار"بردي صيفك"، كمبادرة مبتكرة تُخفف من شدة الحرارة على زائرات النادي في هذا الوقت من العام، من خلال أنشطة وفعاليات ثلجية ومائية ترفيهية للمرأة والطفل على شاطئ النادي بمنطقة جميرا وسط أجواء مفعمة بالبرودة والانتعاش.