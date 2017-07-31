"حقك وحقنا".. خط "واتساب" للإبلاغ عن تعديات الأراضى بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي :

أعلنت محافظة المنيا، عن إطلاق نافذة جديدة على البوابة الإلكترونية للمحافظة تحت عنوان: "حقك وحقنا " وذلك بهدف المساعدة في دفع الجهود لمواجهة التعديات على أراضي الدولة والمباني والطرق، وزيادة معدلات الإزالات عن طريق إشراك المواطن بالإبلاغ الفوري عن أي تعديات مستقبلية (أراضي ـ مباني ـ إشغالات طريق ـ....الخ) .

وقال محمد زيدان مدير وحدة المحتوى الإلكتروني، إن هذه النافذة تأتي بهدف التأكيد على المسئولية الوطنية للمواطنين تجاه محافظتهم واعتبارهم شريكا أساسيا لدعم جهود الأجهزة التنفيذية لاسترداد حق الشعب، والحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادتها لصالح التنمية ورفع مستوى المعيشة من خلال الإبلاغ عن أي حالة تعدٍّ مخالفة، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وأضاف أن الموقع يجيب أيضًا على تساؤلات المواطنين وتوضيح المفاهيم المغلوطة لدى المواطن، وكيفية وسائل تقنين وضعه للقضاء على الشائعات التي تدور حول هذا الموضوع، والإعلان عن رؤية وخطط المحافظة لتوضيح كيفية استغلال هذه الاراضي المستردة وكيفية التعامل مع اي تعد مستقبلاً.

كما يستقبل الموقع المعلومات التي يرسلها المواطن للإبلاغ عن أي شكل من أشكال التعديات الجديدة أولاً بأول، حيث جرى تخصيص رقم موبايل (01090244274) يتيح استخدام خدمة Whats App لاستقبال بلاغات المواطنين تسهيلاً عليهم في الإبلاغ عن حالات التعدي أو عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا www.minia.gov.eg/govlands.