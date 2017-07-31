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بالصور- جولة مفاجئة لوزير النقل بالمترو.. ويستجيب لشكوى سيدة

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مصراوي Masrawy

بالصور- جولة مفاجئة لوزير النقل بالمترو.. ويستجيب لشكوى سيدة

01:22 م الإثنين 31 يوليو 2017

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كتب - عبد الله قدري:
قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الإثنين، بجولة مفاجئة لمتابعة انتظام حركة تشغيل خطوط المترو، حيث تفقد محطة مترو السادات، وأرصفة الخطين الأول والثاني بالمحطة، كما التقى بعدد من المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة إليهم.

وخلال تفقد وزير النقل لمحطة السادات، اشتكت سيدة من كبار السن من تعطل المصعد الكهربائي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمحطة الدقي بالخط الثاني للمترو، فتوجه الوزير إلى محطة الدقي وتجول بالمحطة لمتابعة انتظام العمل بها وفحص الشكوى المقدمة من المواطنة، ووجد أن المصعد يعمل ولكن لا توجد لوحات ارشادية توضح للركاب كيفية استدعاء المصعد، فوجه مدير المحطة بوضع لوحات ارشادية توضح كيفية الاستخدام وتعميم تلك اللوحات بكافة المحطات المتواجدة بها هذه النوعية من المصاعد.

كما وجه وزير النقل بإجراء الصيانة الدورية لكافة المصاعد الكهربائية بمحطة الدقي وكافة المحطات لتقديم خدمة جيدة للجمهور.

وتفقد عرفات شبابيك التذاكر، مؤكدًا على العاملين بها حسن التعامل مع الجمهور، وضرورة الالتزام التام بالتواجد علي الشبابيك طوال فترة العمل.

 

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