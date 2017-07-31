"القابضة للصناعات الغذائية": 28.4 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال العام الحالي

كتبت- عايدة رضوان:

عقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الاثنين، أولى اجتماعات مجلس إدارتها الجديد، برئاسة الدكتور علاء الدين فهمي، وعضوية كل من اللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور فاروق إسماعيل، والدكتور أحمد الركايبي، والدكتور أحمد أبواليزيد، والمستشار إبراهيم عبدالغني، وعبدالرؤوف سرور، وأحمد كمال.

واستعرض فهمي، خلال الاجتماع، الموقف المالي للشركة، وتم اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي الحالي بإجمالي إيرادات مستهدفة تبلغ نحو 28 مليار و440 مليون جنيه، بزيادة 278% عن الموازنة التقديرية للعام السابق، المقدرة بنحو 10 مليارات و297 مليون جنيه.

واعتمد المجلس استحقاق العاملين في الشركة 7% علاوة دورية من الأجر الأساسي، أسوة بالعاملين في الدولة، كما اعتمد منح شركة قها للأغذية المحفوظة قرض مساندة لإنشاء وحدة معالجة للصرف الصناعي.

وشدد فهمي، على وضع ضوابط صارمة لمنح الشركات التابعة قروض المساندة تشترط إلزام الشركات تقديم دراسات جدوى اقتصادية عن جدوى المشروع وطرق السداد.