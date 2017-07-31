فنلندا تطلب إطلاق السراح الفوري لرهينة في أفغانستان

هلسينكي - (د ب أ):

طلبت فنلندا اليوم الاثنين " إطلاق السراح الفوري " لأمرأة فنلندية اختطفت في أفغانستان في مايو، وسط تقارير عن نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث طلبت المساعدة لدفع فدية.

وقال وزير الخارجية تيمو سويني في بيان: " ندين الاختطاف وكذلك كل أنواع الابتزاز والوحشية المرتبطة به ".

وحثت السلطات الفنلندية وسائل الإعلام على عدم نشر المقطع أو تفاصيل القضية لأنه قد يضر بالمختطفة ويعقد جهود إطلاق سراحها.

واختطفت المرأة، 37 عامًا، في العشرين من مايو في العاصمة الأفغانية، كابول، وكانت تعمل لصالح منظمة غير ربحية سويدية تسمى " أوبريشن ايجينسي"، وقتلت امرأة ألمانية وحارس أمن أفغاني على صلة بالحادث.

وذكرت صحيفة " هلسينجين سانومات " التي تصدر في هلسينكي يوم الجمعة الماضية إنها شاهدت مقطع الفيديو البالغة مدته دقيقة على فيسبوك وتعتقد أنها المرأة المختطفة.

ونقلت عن المرأة قولها في الفيديو " إن لم يحصل الخاطفون على الأموال التي طلبوها فسوف يحدث أمر سيء للغاية لي ".

وتردد أنها المرة الأولى التي تدلي فيها ببيان عام منذ مايو.

وهناك إشارة إلى أنه ربما تم اختطافها من قبل شخص واحد وليس منظمة، بحسب التقرير.

ولم يصدر تعليق عن وزارة الخارجية الفنلندية أو منظمة "أوبريشن ميرسي" غير الربحية، وتدير المنظمة غير الحكومية مشاريع تنمية مجتمعية ومساعدة إنسانية في أسيا الوطى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.