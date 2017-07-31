«رائحة قدمها ومنعها من دخول الأوبرا».. 7 وقائع أثارت الجدل حول «شيرين»

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تعتبر الفنانة شيرين عبد الوهاب، إحدى أكثر الفنانات إثارة للجدل، حيث تتسبب عفويتها وتصرفاتها التلقائية، في وضعها بالعديد من المواقف المحرجة، وهو ما تؤكده هي بنفسها دائمًا.

وتقول "شيرين" دائمًا أنها ليست من الشخصيات التي تحسب الكلمات جيدًا، أن تنتقي المواضيع التي تتحدث بشأنها، وهو ما يضرها كثيرًا، لاسيما وأنها نجمة لها جمهورها بالتأكيد.

ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز المواقف المثيرة للجدل، في حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي سقطت في بعضها عن غير قصد أو بعض آخر عن قصد.

الهجوم على الهضبة

في الفترة الأخيرة تعرضت الفنانة "شيرين عبد الوهاب" لانتقادات واسعة بعد هجومها غير المبرر على الفنان "عمرو دياب" في عدة مواقف، كان أولها في حفل زفاف الفنانة عمرو يوسف والفنانة السورية كندة علوش، حيث قالت عنه بشكل غير مباشر أنه كبير في السن ولا يستطيع الغناء، ومؤخرًا جددت "شيرين" هجومها عليه مرة أخر، مما أثار حالة من الجدل حولها وأسباب هجومها على فنان بمثل هذا الحجم.

حلمها بالرئيس السيسي

قالت شيرين عبد الوهاب، خلال لقاءها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في إحدى حلقات برنامجه "العاشرة مساءً"، إنها حلمت بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت "شيرين"، خلال البرنامج المذاع عبر فضائية "دريم2"، أنها حلمت بالرئيس السيسي، "وهو بيأكلها عنب بعسل أبيض".

وتعرضت شيرين بعد هذا التصريح، لموجتي هجوم وسخرية شديدتين، وخاصة من قبل جمهورها عبر موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك".



شائعة اعتزالها

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت شيرين عبد الوهاب، اعتزالها الفن نهائيًا، واختصت "مجلة الجرس" اللبنانية لتعلن عن الأمر، وذلك بدون توضيح أية أسباب، وبعد أيام استمرت فيها ضجة إعلامية كبيرة، فاجأت شيرين الجميع أيضًا، وأعلنت تراجعها عن قرار الاعتزال.

وقالت في تسجيل صوتي لـ"الجرس"، إنها تراجعت عن قرار اعتزالها احترامًا لمحبيها والفنانين الذين أسروها بأخلاقهم العالية.

وأضافت أنها لم تفعل ذلك سعيا لـ"الشو الإعلامي" مشيرة إلى أن قرار اعتزالها كان طلبا من بنتيها بالتفرغ لهما.



رفع حذائها على الهواء

فاجأت شيرين متابعي برنامج "ذا فويس"، بخلع حذائها تعبيرًا عن إعجابها بصوت المتسابق "ناصر عطاوي"، وأعلنت عن رغبتها في ضمه لفريقها، من خلال ضغطها على زر الموافقة، مستخدمة في ذلك الحذاء.

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وبعد الهجوم الذي طالها على مواقع التواصل الاجتماعي، ا بسبب واقعة "خلع الحذاء" اعتذرت في تسجيل صوتي عبر صفحتها الرسمية بـ" فيس بوك"، مؤكدة أنها أرادت أن تعبر عن إعجابها بصوت أحد المتسابقين.



رائحة القدم

قام الملحن عمرو مصطفى بمعايرة النجمة شيرين عبد الوهاب بـ"رائحة قدمها" قبل الشهرة، بعدما كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "افتكري ريحة رجلك لما كنت عند الشاعر بهاء الدين محمد ونصر محروس، واتحايلوا عليا علشان أسمع صوتك".

وأضاف: "وبعد كده قالولي ممكن توصلها بس في طريقك لعباس العقاد، وساعتها رحت غسلت العربية من الريحة".



بكاءها أمام الجمهور

قامت "شيرين" في أحد الأيام، بنشر صورة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" وهي تبكي دون "ميك أب"، معلقة: "أنا حزينة ومش حاسة بالأمان".

الأمر الذي قابله جمهورها بالهجوم الشديد، وانتقاد مكياجها بالصورة، فقررت حذف الصورة، قائلة: "أنا آسفة بسبب الصورة اللي نشرتها".



حفل الأوبرا المصرية

خلال إحياءها لأولى حفلاتها بدار الأوبرا المصرية، عام 2007، وخلال أولى أغنياتها، توقفت شيرين عن الغناء، وقالت: "أنا حاسة إني بغني في كوز".

وأثار هذا التصرف حفيظة إدارة دار الأوبرا المصرية، وقررت منع شيرين من إحياء أي حفلات بالأوبرا مرة أخرى، وعدم إسناد حفلات لها خاصة بمهرجان الموسيقى العربية.

بيبي هدية

في إحدى حلقات برنامج "ذا فويس"، كشف المطرب العراقي كاظم الساهر عن الهدية التي طلبتها منه المطربة شيرين بمناسبة عيد الأم، والتي تبين أنها تريد منه "بيبي" كهدية.

وقال "الساهر"، خلال الحلقة: "أنا لدي مشكلة مع شيرين الآن"، مضيفًا: "عندما سألتها عن الهدية التي تريدها في عيد الأم، قالت لي أنها تريد بيبي".

فستان مكشوف

في حفل زفاف الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في أواخر شهر ديسمبر الماضي، والذي أقيم بفندق أرماني في مدينة دبي، حرصت ارتدت شيرين فستان وردي اللون، أثار موجة من الجدل والسخرية، حيث يكشف الفستان عن جزءًا كبيرًا من جسدها، وهو ما عرضها لانتقاد واسع، حيث أعتبره البعض فستانًا جريئًا ولم تعتد شيرين على ارتداء تلك الملابس المكشوفة كثيرًا.