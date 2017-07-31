شيرين ليست الأولى| هؤلاء هاجموا «الهضبة».. أحدهم قال: «زي الكلينكس»

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رغم أن "عمرو دياب" قامة كبيرة في عالم الفن وحمل لقب "الهضبة" عن جدارة بعد سنوات طويلة من العمل المتألق، فإنه ككثير من الفنانين لم يسلموا من النقد والهجوم، حتى من زملائهم بالوسط الفني، ولعل أحدث الهجمات التي يتعرض لها "الهضبة" من المطربة "شيرين عبد الوهاب"، التي انتقدته بشكل مباشر في أكثر من موقف بالفترة الأخيرة، وهو ما جعلها تتعرض للهجوم من قبل بعض الفنانين والمشاهير ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وبخلاف "شيرين"، نستعرض فيما يلي عدد آخر من الفنانين الذين انتقدوا الهضبة في مرات سابقة..

محمد فؤاد

انتقد الفنان محمد فؤاد سابقا طريقة تصوير الفنان عمرو دياب لكليبات أغانية، فقال خلال استضافته في برنامج "مصارحة حرة" مع الإعلامية منى عبد الوهاب المذاع على فضائية "ten": "عمرو دياب بيقدم نوعية فن ليا عليها تعليقات كتير، وأنا مقدرش أجامله فيها، لأن الفن مش 5 بنات بيرقصوا ورا راجل وخلاص".

وأضاف: "عمرو دياب في مرة قالي أنت فاكر نفسك شيخ، أنا بتصدق على فكرة، فضحكت وقلتله أنت بتعمل كده لربنا مش ليا، ولكن عمرو أخويا طبعًا وعشرة عمر، لكن في الفن أنا مقدرش أجامل حد".

محمد عبده

صرح الفنان السعودي محمد عبده بوجهة نظره في الفنان عمرو دياب، خلال حواره برنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "دريم"، حيث قال إن عمرو دياب ليس مطربا ولكن صوته سليم، وأكد أن الفنان عمرو دياب دائما ما يقول عن نفسه ذلك، مضيفا: "هو بيقول على نفسه كده، مش أنا، وأنا بحترم فيه هذا الشيء جدا".



إيمان البحر درويش

أوضح الفنان إيمان البحر درويش ان الفنان عمرو دياب يحتل المرتبة الأولى في الوطن العربي من ناحية الأجر فقط، كما أنتقد غناء عمرو دياب مع الموديلز في أغناية، وقال خلال لقائه في برنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب المذاع على فضائية "الحياة"، غناء عمرو دياب مع الموديلز حرام في الفيديو كليب، وأضاف: "كل ما يثير الغرائز فهو حرام.. ممكن يتعمل فيديو كليب عظيم جدا مش لازم رقص يثير الغرائز.. عمرو دياب له اسم ومكانه يستطيع يختار الشكل اللي هو يحدده".

وعند سؤاله إذا كان الفنان عمرو دياب يحتل المرتبة رقم 1 في العالم العربي، رد قائلا: "عمرو دياب يحتل رقم 1 من ناحية الأجر، لكن كقيمة البني آدم من وجهة نظري أنا، فالمغني بما يقول من كلمات ومعاني ومواضيع".



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حلمي بكر

هاجم الموسيقار حلمي بكر الهضبة عمرو دياب بعد انفصاله عن شركة روتانا، وأعتبر أن سبب المشكلة هو أن "دياب" مازال يعتبر نفسه الأول والأفضل، وأنه خارج المنافسة.

وأضاف في تصريحات سابقة لبرنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "الحياة": "فكرة الفنان المتحكّم والمسيطر في شركة أو في الوسط الفنيّ، لم تعد قائمة على الإطلاق، الأمر الذي أدّى إلى فسخ العقد بينه وبين روتانا".

محمد الغيطي

هاجم الإعلامي محمد الغيطي مذيع برنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "ltc" الفنان عمرو دياب بعد طرحه كليب "القاهرة" مع الكينج محمد منير.

وظهر "الغيطي" في برنامجه قائلا: "أنا عاجبني الكليب منذ لحظة دخول منير، انا مش من معجبي عمرو دياب ومش شايف أنه أضاف أي شئ للأغنية".

وأضاف: "عمرو دياب كلام مستهلك عبارة عن الحب الحب الشو الشوق، عمرو دياب شكل بيعتمد على السوشيال ميديا، لو كان طلع في زمن عبد الحليم حافظ عمره ما كان هيبقى مشهور، عمرو دياب زي (الكلينكس) ضد الخلود".

عمرو مصطفى

خلافات طويلة فرقت بين الملحن الشهير عمرو مصطفى والفنان عمرو دياب منذ عام 2012، إلى أن جمعهما ألبوم الهضبة الأخير "معدي الناس" لتسود على علاقتهما جملة "الصلح خير"، ولكن قبل هذا الصلح بفترة قصيرة حلّ عمرو مصطفى ضيفًا على برنامج "تلاتة في واحد" مع الإعلامية شيماء سيف عبر فضائية "ON E"، وتحدث عن علاقته بالهضبة موضحًا أنها علاقة طيبة ولكنه لم يعرض عليه أي عمل، وشن عليه هجومًا أيضًا قائلًا: "عمرو دياب أكتر حد استفاد مني، الفنان هيبة ومش أنا اللي هدور على عمرو.. أنا مش معايا رقم عمرو دياب المفروض هو اللي يدور عليا مش أنا اللى هدور عليه"، وأضاف: "عمري ما كلمت مطرب وقلت له عندي أغنية.. لازم المطرب يجري كتير وبعدين أنا أفكر أن هعمل ولا لا، وده مش غرور ولكن دي عزة نفس.. الفنان بدون كرامة عمره ما هيبقى فنان ولو مش صادق أو منافق عمره ما هيطلع فن جيد".