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الحد الأدنى لكليات "أدبي" في المرحلة الثانية: تجارة 70.9% وتربية 70.7% وحقوق 70%

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مصراوي Masrawy

الحد الأدنى لكليات "أدبي" في المرحلة الثانية: تجارة 70.9% وتربية 70.7% وحقوق 70%

01:05 م الإثنين 31 يوليه 2017

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، مؤكدًا أن الحد الأدنى للكليات انخفض في الشعبتين الأدبية والعلمية.

وجاءت الحد الأدنى لكليات الآداب بالمرحلة الثانية في جامعة أسيوط 290 درجة بواقع 70.7%، وجاء الحد الأدنى لكلية الحقوق بالمرحلة الثانية 70% بكلية الحقوق جامعة بني سويف.

وجاء الحد الأدنى لكليات التجارة 291 درجة بواقع 70.9% بكلية تجارة قنا ج جنوب الوادي، في حين جاء الحد الأدنى لكليات التربية 290 درجة بواقع 70.7%، فيما جاء الحد الأدنى لكليات السياحة والفنادق 296.5 بواقع 72.3%.

وأكد الوزير أن هناك أماكن لازالت شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بـ"كليات التجارة والآداب، والحقوق، وسياحة وفنادق، والخدمة الاجتماعية، ودار علوم، واقتصاد منزلي، ومعاهد فنية، ومعاهد خاصة نظرية، وكليات التربية الرياضية، والتربية النوعية".

وكانت أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، انطلقت الثلاثاء الماضي، بحد أدنى 79.02% للشعبة العلمية، وحد أدنى 70.7% للشعبة الأدبية، بإجمالي 153227 الشعبتين طالبًا وطالبة.​

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