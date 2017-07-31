ننشر نص قرار "النقض" بتأييد براءة "الظواهري" وتعديل أحكام الإعدام

كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار طه قاسم، اليوم الاثنين، بقبول طعون المتهمين والنيابة العامة على أحكام الإدانة والبراءة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية الظواهري" وأيدت المحكمة براءة محمد ربيع الظواهري وعدلت أحكاما أخرى.

تشمل القضية، 65 طاعناً بخلية الظواهري، تقدم دفاع المتهمين بـ36 طعناً، وتقدمت النيابة العامة بـ29 طعنا آخر .

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولا: عدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم محمد فتحي عبد العزيز، وأحمد جمال ومصطفى حسين السيد شكلاً .

ثانيا: قبول عرض النيابة العامة للقضية بطعن باقي الطاعنين شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه، يستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد المضي بها على كل من المتهمين، فوزي محمد السيد، وعمرو عبد الخالق، وسيد أحمد السيد، وعزيز عزت، وناصر عبد الفتاح، وأحمد محمود عبد الرحيم، وعمار ممدوح، وبلال إبراهيم.

كما قضت المحكمة برفض طعن كلا من: محمد فتحي عبد العزيز، وأحمد جمال فرغلي، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وثالثا: بقبول طعن النيابة شكلاً لباقي المتهمين وفي الموضوع برفضه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق قضت ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وحكمت بإعدام 10متهمين، والسجن المؤبد لـ32، والسجن المشدد 15 عامًا لـ18 آخرين، وببراءة 15 متهما بالإضافة إلى الظواهري، وقد حصل بعض المتهمين السابقين على أكثر من حكم واحد.

وأسندت التحقيقات للمتهمين أنهم "من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة".