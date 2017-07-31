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مسؤول عراقي: الحكومة الأمريكية تعهدت بإعادة إعمار الفلوجة

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مصراوي Masrawy

مسؤول عراقي: الأمريكية تعهدت بإعادة إعمار الفلوجة

01:09 م الإثنين 31 يوليو 2017

مسؤول عراقي: الحكومة الأمريكية تعهدت بإعادة إعمار الفلوجة

الحكومة الأمريكية

العراق - (د ب أ):
أفاد مصدر مسؤول في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الأمريكية تعهدت باعادة إعمار مدينة الفلوجة، 54 كم غرب بعداد.

وقال يحيي المحمدي عضو مجلس محافظة الأنبار لوكالة الأنباء الألمانية إن" السفير الأمريكي لدى العراق دوجلاس سليمان ، وصل الى مدينة الفلوجة اليوم للاطلاع على أوضاع المدينة ، التي كانت في السنوات الثلاث الماضية ،أبرز معاقل داعش".

وأوضح المحمدي أن" السفير الأمريكي أكد أصرار بلاده على إعادة اعمار الفلوجة، من خلال إقامة مشاريع استثمارية وتنموية،لاسيما في المجالات الصحية والخدمية، فضلا عن المساهمة باستقرارها من خلال دعم القوات الأمنية العراقية" .

وأشار الى أن" الحكومة الأمريكية، تعهدت بإرسال الشركات الاستثمارية ،للإسراع بعودة عجلة التقدم وتنفيذ المشاريع، من خلال التنسيق مع الحكومة العراقية التي يترأسها حيدر العبادي".

وكانت مدينة الفلوجة، كبرى مدن محافظة الأنبار، من أول المدن العراقية التي سيطرت عليها تنظيمات داعش منذ مطلع عام 2014، وقامت عناصر التنظيم بتدمير أغلب البنى التحتية الخدمية والصحية ، والدوائر الرسمية عقب سيطرتها على المدينة .

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