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محافظ بورسعيد: 40 مليون جنيه من ميزانية الأسر تذهب للدروس الخصوصية سنويًا

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد: 40 مليون جنيه من ميزانية الأسر تذهب للدروس الخصوصية سنويًا

12:59 م الإثنين 31 يوليو 2017

محافظ بورسعيد: 40 مليون جنيه من ميزانية الأسر تذهب للدروس الخصوصية سنويًا

عادل غضبان محافظ بورسعيد

بورسعيد - (أ.ش.أ):

قال اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، إن مراكز الدروس الخصوصية تؤثر سلبيًا على شخصية الطالب واستيعابه العلمي، مشيرًا إلى أن أكثر من 40 مليون جنيه من ميزانية الأسر تذهب إلى الدروس الخصوصية سنويًا.

وأضاف "غضبان"، خلال كلمته في الدورة التدريبية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم لصقل مهارات المعلمين في المرحلة الثانوية اليوم الإثنين، إن ما تقدمه هذه المراكز ماهو إلا علم زائف وأثبتت فشلها التام في تحقيق نتائج إيجابية.

وتابع: "لن أسمح بالمتاجرة بأبنائي الطلاب من خلال مراكز التعليم الموازي ونستمر في التصدي لها وإغلاقها رغم محاولاتهم بشتى الطرق في إفشال تجربة المحافظة الرائدة في مواجهة الدروس الخصوصية بفضل وعي أولياء الأمور وجهد وإخلاص الغالبية العظمى من المعلمين".

وأشار الغضبان إلى أن المعلمين عليهم دور كبير في مواجهة أباطرة الدروس الخصوصية، من خلال توعية أبنائهم الطلاب، وكذلك بذل أقصى لديهم من جهد داخل الفصل لتفويت الفرصة على هؤلاء والتأكيد على أن مراكز التعليم الموازي أثبتت عدم جدواها من الناحية التعليمية والسلوكية.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للمعلمين على جهودهم طوال العام الدراسي الماضي، موضحًا أن المحافظة حققت للمرة الأولى المركز السادس في نسب النجاح على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة والأول علي مدن القناة، وكذلك المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني، فضلًا عن ارتفاع نسب النجاح في الشهادات الابتدائية والإعدادية عن الأعوام السابقة بفضل تعظيم دور المدرسة.

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