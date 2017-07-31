"ويبوميتركس": جامعة المنصورة "الثالث" محليًا والخامس عشر إفريقيًا

الدقهلية - رامي القناوي:

أظهر تصنيف مؤسسة "ويبوميتركس" العالمي للجامعات، حلول جامعة المنصورة في المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، بعد جامعتي القاهرة والإسكندرية، والمركز 1411 عالميًا.

وقال بيان صادر عن جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، إن مؤسسة ويبوميتريكس "webometrics" أصدرت نتائج تقييم مواقع الجامعات العالمية للنصف الثاني من العام الحاليّ "يوليو 2017"، وحلت الجامعة في المركز الرابع عشر على مستوى الجامعات العربية والإسلامية في الشرق الأوسط، والترتيب الخامس عشر إفريقيًا.

من جانبه، قال الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، إن نتائج التصنيف الجديدة تبين تميز الجامعة محليًا، وما يؤكد رسوخ الأسس التي بنيت عليها الخطط الإستراتيجية في الجامعة وخطط البحث العلمي، وجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وكذلك البوابة الإلكترونية للجامعة.

يشار إلى أن تصنيف ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، ويختص بقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية على الإنترنت ويغطي أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، وينشر منهم 12000 جامعة، ويصدر في ‘سبانيا عن المجلس الأعلى للبحث العلمي، وهو تقييم نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام.