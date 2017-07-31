أخبار عاجلة

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"ويبوميتركس": جامعة المنصورة "الثالث" محليًا والخامس عشر إفريقيًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"ويبوميتركس": جامعة المنصورة "الثالث" محليًا والخامس عشر إفريقيًا

12:39 م الإثنين 31 يوليو 2017

الدقهلية - رامي القناوي:

أظهر تصنيف مؤسسة "ويبوميتركس" العالمي للجامعات، حلول جامعة المنصورة في المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، بعد جامعتي القاهرة والإسكندرية، والمركز 1411 عالميًا.

وقال بيان صادر عن جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، إن مؤسسة ويبوميتريكس "webometrics" أصدرت نتائج تقييم مواقع الجامعات العالمية للنصف الثاني من العام الحاليّ "يوليو 2017"، وحلت الجامعة في المركز الرابع عشر على مستوى الجامعات العربية والإسلامية في الشرق الأوسط، والترتيب الخامس عشر إفريقيًا.

من جانبه، قال الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، إن نتائج التصنيف الجديدة تبين تميز الجامعة محليًا، وما يؤكد رسوخ الأسس التي بنيت عليها الخطط الإستراتيجية في الجامعة وخطط البحث العلمي، وجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وكذلك البوابة الإلكترونية للجامعة.

يشار إلى أن تصنيف ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، ويختص بقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية على الإنترنت ويغطي أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، وينشر منهم 12000 جامعة، ويصدر في ‘سبانيا عن المجلس الأعلى للبحث العلمي، وهو تقييم نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جامعة المنصورة تبدأ فعاليات معسكرها الأول لإعداد الكوادر الطلابية

    أخبار

  • رئيس جامعة المنصورة يجدد الثقة في مدير مستشفى الأطفال

    أخبار

  • جامعة بنها تتراجع للمركز السادس محليًا في تصنيف "ويبوميتركس"

    أخبار

  • الأحد.. توزيع أوائل خريجي "آداب وتربية المنصورة" للتدريب بالمدارس

    أخبار

إعلان

8d382a5644.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة