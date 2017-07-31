«كلاكيت تاني مرة» الأهلي يواجه الفيصلي.. والفتح يصطدم بالترجي

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أسفرت قرعة الدور نصف نهائي البطولة العربية للأندية، عن مواجهتين ناريتين، حيث سيواجه النادي الأهلي نظيره الفيصلي الأردني، بينما سيلتقي الترجي الرياضي التونسي نظيره الفتح الرباطي المغربي.

وتقرر أن تقام مواجهة الأهلى بقيادة مديره الفني حسام البدري، أمام نظيره الفيصلى فى نصف النهائى باستاد الجيش ببرج العرب، يوم 2 أغسطس، بينما ستقام مواجهة الترجي أمام الفتح المغربي على استاد الإسكندرية يوم 3 أغسطس.

يشار إلى أن الأهلي واجه الفيصلي ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى، على استاد السلام، وانتهت بفوز الفريق الأردني بهدف نظيف عن طريق يوسف الرواشدة.

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كان كل من الفيصلي الأردني قد صعد كأول المجموعة الأولى، بينما صعد الفتح الرباطي كأول عن المجموعة الثانية، وصعد الترجي الرياضي التونسي كأول عن المجموعة الثالثة، بينما صعد الأهلي كأفضل ثان بالمجموعات الثلاث.

يذكر أن مسئولي البطولة العربية حصلوا على موافقة جهات الأمن بحضور 25 ألف مشجع فى المباريات المقبلة والدور النهائى، بعد حالة الالتزام التى كانت عليها الجماهير فى المدرجات باستاد الإسكندرية وبرج العرب والسلام، إلى جانب زيادة عدد الدعوات.