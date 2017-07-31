أخبار عاجلة

رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية -
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري مراسل ONSPORT يكشف تفاصيل سرقته في برشلونة -
مساء dmc - النائبة/ ماجدة نصر : يوجد عدم شفافية وعدم وضوح في الرسوم الدراسية للمدارس -
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة -
الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني -
الصحة تعلن وفاة أول حاج بالأراضي المقدسة -
وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

وزارة الرياضة تستقبل أبطال الإسكواش الفائزات ببطولة العالم بنيوزيلندا (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل نادر التطاوى مدير عام المنتخبات بوزارة الرياضة بعثة منتخب الناشئات للإسكواش ممثلا لوزارة الشباب والرياضة، بعد تتويجهن ببطولة العالم بنيوزيلندا.

كان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد هنأ الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة عاصم خليفة، وذلك بعد تتويج منتخب للمرة السادسة، بعد فوزه على الماليزي في المباراة النهائية بنتيجة «2-0»، وخاض المنتخب الوطني مباراتين فقط من أصل ثلاث، بعد حسم الفوز فيهما، حيث فازت هانيا الحمامي بنتيجة أشواط «3-1»، وهي نفس النتيجة التي حققتها روان رضا. 

كما أشاد عبد العزيز بمستوى منتخب ناشئات الإسكواش والجهاز الفني والإداري، وتمنى لهم مواصلة الانتصارات في البطولات القادمة لرسم الفرحة على وجوه الشعب المصري، خاصة أن مصر هي صاحبة الريادة في لعبة الإسكواش بتصدرها الترتيب العالمي للعبة، على مستوى الرجال والسيدات.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري