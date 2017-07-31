وزارة الرياضة تستقبل أبطال الإسكواش الفائزات ببطولة العالم بنيوزيلندا (صور)

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استقبل نادر التطاوى مدير عام المنتخبات بوزارة الرياضة بعثة منتخب الناشئات للإسكواش ممثلا لوزارة الشباب والرياضة، بعد تتويجهن ببطولة العالم بنيوزيلندا.

كان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد هنأ الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة عاصم خليفة، وذلك بعد تتويج منتخب مصر للمرة السادسة، بعد فوزه على المنتخب الماليزي في المباراة النهائية بنتيجة «2-0»، وخاض المنتخب الوطني مباراتين فقط من أصل ثلاث، بعد حسم الفوز فيهما، حيث فازت هانيا الحمامي بنتيجة أشواط «3-1»، وهي نفس النتيجة التي حققتها روان رضا.

كما أشاد عبد العزيز بمستوى منتخب ناشئات الإسكواش والجهاز الفني والإداري، وتمنى لهم مواصلة الانتصارات في البطولات القادمة لرسم الفرحة على وجوه الشعب المصري، خاصة أن مصر هي صاحبة الريادة في لعبة الإسكواش بتصدرها الترتيب العالمي للعبة، على مستوى الرجال والسيدات.