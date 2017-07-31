الزمالك يفتح خزائنه للمدير الفني الجديد

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كشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادي رصدت مبلغ 900 ألف دولار، راتبا سنويا للمدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال الموسم المقبل، خلفا للبرتغالي أوجستو إيناسيو، الذي تم فسخ تعاقده خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة بات مستعدا لدفع 75 ألف دولار، راتبًا شهريا للمدير الفني، ولن يكرر الأخطاء السابقة برصد مبالغ ضئيلة للتعاقد مع المدربين الأجانب.

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وتأتي تلك الخطوة من جانب مسؤولي القلعة البيضاء رغبة في تصحيح أوضاع فريق الكرة وتهدئة الجماهير الغاضبة من سوء النتائج وكثرة تغيير المدربين خلال فترة المجلس الحالي.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع أكثر من مدرب، على رأسهم اليوناني دونيس، الذي طلب مليون يورو في الموسم قبل أن يتم الإعلان عن تعاقده مع فريق أبويل نقوسيا القبرصي، والبلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الذي حصد معه لقب أمم إفريقيا 2017، والأخير طلب مليونا ونصف المليون دولار، كما تم التفاوض مع البلجيكي فرانكي فيركواتيرين، مدرب أندرلخت وسبورتنج لشبونة السابق، الذي حضر إلى القاهرة خلال الأيام الماضية للتفاوض على تدريب الزمالك.