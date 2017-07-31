وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المعالم الأثرية بتونا الجبل في المنيا

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زار وفد سياحي متعدد الجنسيات قادمين من (أمريكا ـ كوريا ـ سوازيلاند)، منطقة آثار تونا الجبل بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، خلال زيارة كافة المعالم السياحية والأثرية على مستوى المحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وقال فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، في تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين: إن "برنامج زيارة الوفد تضمن زيارة مقبرة بيتوزيرس، والسراديب، والساقية، الرومانية، وإيزادورا، ولوحة الملك إخناتون، يلي ذلك زيارة منطقة آثار الأشمونين، ثم غادر الوفد المحافظة متجهًا إلى محافظة الأقصر لاستكمال جولتهم السياحية".

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وأشاد الوفد بحُسن الاستقبال وكرم الضيافة أثناء تواجدهم بالمحافظة، كما أعربوا عن سعادتهم البالغة بزيارة أرض التاريخ والمعالم الأثرية حيث يسود جو من الاستقرار والشعور بالأمن والأمان.