القابضة الغذائية تستهدف 28 مليار جنيه إيرادات للعام المالي الحالي

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أعلن الدكتور علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي الحالي بإجمالي إيرادات مستهدفة تبلغ نحو 28 مليار و 440 مليون جنيه زيادة 278% عن الموازنة التقديرية للعام السابق المقدرة بنحو 10 مليار و 297 مليون جنيه .
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كما اعتمد المجلس استحقاق العاملين في الشركة 7% علاوة دورية من الأجر الأساسي، أسوة بالعاملين فى الدولة، كما اعتمد منح شركة قها للأغذية المحفوظة قرض مساندة لإنشاء وحدة معالجة للصرف الصناعي .
وشدد الدكتور علاء الدين فهمي رئيس مجلس الإدارة على وضع ضوابط صارمة لمنح الشركات التابعة قروض المساندة تشترط إلزام الشركات تقديم دراسات جدوى اقتصادية عن جدوى المشروع و طرق السداد .