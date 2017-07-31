ارتفاع الدولار في بنكي «أبو ظبي» و«إتش إس بي سي».. وفي باقي البنوك مستقر

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استقر متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند 17.93 جنيه للبيع، ونحو 17.83 جنيه للشراء.

بينما تحرك سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو الارتفاع ليسجل نحو 17.96 للبيع، و17.86 للشراء بارتفاع نحو 1 قرش، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامى نحو 17.97 جنيه للبيع، و17.87 جنيه للشراء بارتفاع 2 قرش عن تعاملات أمس.

وسجل الدولار ببنك مصر نحو 17.92 جنيهًا للبيع، ونحو 17.82 جنيه للشراء، وفي بنك القاهرة سجل نحو 17.9 جنيه للبيع، و17.8 للشراء، وسجل الدولار ببنك البركة نحو 17.95 للبيع، و17.85 للشراء، بينما سجل الدولار في بنك الكويت الوطني "بيريوس" نحو 17.95 للبيع، ونحو 17.85 جنيه للشراء، والبنك الأهلي سجل نحو 17.9 للبيع و17.8 للشراء، وسجل الدولار ببنك الإسكندرية نحو 17.93 للبيع، و17.83 للشراء.

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وعلى صعيد باقي العملات الأجنبية اليوم سجل متوسط سعر اليورو وفقًا للبنك المركزي نحو 21.08 جنيهًا للبيع، ونحو 20.95 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.57 جنيهًا للبيع، و23.42 جنيهًا للشراء، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.51 جنيهًا للبيع، 18.40 جنيهًا للشراء، والـ100 ين ياباني سجل نحو 16.20 جنيهًا للبيع، ونحو 16.11 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل نحو 2.66 جنيه للبيع، و2.64 جنيه للشراء.

وبخصوص العملات العربية، فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي وفقًا للبنك المركزي نحو 4.78 جنيه للبيع، و4.75 جنيه للشراء، والدينار الكويتي سجل نحو 59.42 جنيه للبيع، ونحو 59.07 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.88 جنيه للبيع، ونحو 4.85 جنيه للشراء.