التنسيق: 90.4% للهندسة و94.8% للطب البيطرى لطلاب المرحلة الثانية

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحد الأدنى لكليات طب البيطرى لطلاب المرحلة الثانية 94.8% والتى انخفضت بمعدل 6 درجات ونصف عن العام الماضى، وفى الهندسة انخفض الحد الأدنى إلى 90.4 % بمعدل انخفاض 10 درجات عن العام الماضى، وفنون جميلة عمارة 89.1 % بمعدل 11 درجة عن العام الماضى، والحاسبات والمعلومات انخفض الحد الأدنى 87.4 % بمعدل درجات 11 درجة ونصف، والفنون التطبيقية توقف الحد الأدنى عند 90 % بمعدل انخفاض 7 درجات ونصف.

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كان الوزير قد كشف تخلف 1627 طالب وطالبة من تنسيق الفمرحلة الثانية، من إجمالى 153 ألف طالب، وعدد المرشحين بإجمالى 151 ألف و600 طالب وطالبة، وأعلن إنطلاق تنسيق طلاب المرحلة الثالثة يوم السبت المُقبل، من فترة 12 أغسطس إلى الإثنين 14 أغسطس عقب إعلان التحويلات، مشيرًا إلى أن عملية التحويل لتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، ستكون 10% وفقا للقواعد، التى حددها المجلس الأعلى للجامعات من قبل، ومن المقرر أنها ستبدأ من يوم غد الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس المقبل عن طريق الموقع الإلكترونى.